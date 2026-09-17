Велосипедист спаси живота на блъснат пешеходец във Варна

Кола се качва на тротоара и удря мъж на натоварен булевард в близост до спирка на градския транспорт във Варна. Свидетел на тежкия инцидент става Добромир Костадинов. Той веднага спира и с личната си аптечка окава първа помощ на пострадалия докато пристигне медицински екип. "Когато видях раната, знаех, че първо трябва да се спре крявта. Не е било изобщо като размисъл да продължа или не", разказа той в ефира на Нова телевизия.

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Пострадалият пешеходец е на 44 години и е настанен в лечебно заведение с контузия на лявото рамо и травма на главата, но без опасност за живота. Шофьорът, който е причинил катастрофата, първоначално е избягал от мястото и е изоставил автомобила си в междублоково пространство, след което е тръгнал да бяга пеша. Той е на 21 години и има предишни нарушения на Закона за движението по пътищата, както и криминални прояви, свързани с регистрацията на моторни превозни средства.

"Хората забравят, че карат по един-два тона стомана и го мислят за нормална част от ежедневието", коментира още Добромир Костадинов. Той допълни, че носи аптечката си от шест години и досега я е ползвал за малки неща, но този случай е бил най-сериозният.

Следващата седмица Областната дирекция на МВР във Варна ще награди Добромир Костадинов и останалите участници в спасяването на пострадалия. Сред тях е и служител на Четвърто районно управление, който е бил извън дежурство, но е подгонил и хванал шофьора беглец.