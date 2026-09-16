Спрете да говорите и "анализирате": Криминален психолог за случая "Петрохан-Околчица"

Това, че се е появило някъде едно момиче, в никакъв случай не означава, че този човек има друга социална насоченост. Това заяви криминалният психолог Тодор Тодоров относно случая "Петрохан-Околчица" и по адрес на Ивайло Калушев. На въпрос на bTV дали се съмнява в мотивите на Калушев, психологът отговори, че не се съмнява в констатациите. Но начинът, по който стана тази пресконференция, не беше добър, добави той, като според него случаят наподобява айсберг и „отдолу има много сериозна тиня“ – ОЩЕ: Странната експертиза по случая Петрохан: Психология, малко политика и малко Фейсбук

Още в началото, когато тогавашният главен прокурор (Борислав Сарафов) определи случая като "Туин Пийкс", това го тласна в плоскост на различни спекулации. "Когато човек има дефицит на знания в дадена тема, почва да си фантазира", каза Тодоров. И определи като "стратегическа грешка" на едно място на пресконференция да са и роднини, и журналисти. Трябваше на роднините да им се обърне повече внимание, да се подходи по друг начин, а не да им се казват важни неща (пряко) и съответно има парадоксална за другите хора тяхна реакция, която обаче е нормална, стана ясно от думите на Тодоров.

"Със сигурност някой по веригата не си е свършил работата докрай"

СНИМКА: БГНЕС

Според Тодоров, "в никакъв случай (убийците) нямаше да правят такива сложни движения", ако говорехме за организирано поръчково убийство. Той на няколко пъти каза, че организираната престъпност търси показност и нямало да застреля трима от шестима на едно място и останалите – на друго. Но не беше зададено допълнително питане и не беше дискутирано ако става въпрос за убийство, организирано от държавни служби. Обаче психологът отправи критики и към службите как са действали по случая – и прогнозира, че хората, които не им вярват и не вярват на заключенията на разследването, ще продължат по същия път. "По-добре по този случай да се спре с всякакви коментари и анализи, особено от хора, които не са запознати със същината на нещата", добави експертът и отправи критики и към политическата употреба на случая. Тодор Тодоров напомни и случая със шесторното убийство в Нови Искър отпреди години и как там също нямаше адекватни официални обяснения, което остави нещата на ниво "легенди" за немалко хора - ОЩЕ: Шест убийства в Нови Искър: Как един беглец изкла семейство заради раздяла

Същевременно Тодоров говори и за неправителствените организации и че си има закон, не е незаконно да имаш такава, стига да спазваш нормативните правила. "Не е било (обаче) за Калушев да получава финансиране, след като парадира с обществено полезна дейност", добави психологът.