Медицинска лаборатория BODIMED: Тайната на точната диагностика

Пролетта е известна като сезонът на алергиите - онзи деликатен преход, когато природата разцъфва с цялата си красота, но заедно с това носи и редица предизвикателства за организма. Именно сега екипът на медико-диагностична лаборатория BODIMED насочва вниманието ни към навременната грижа за здравето и прецизната диагностика.

Защото нека признаем - често подценяваме симптоми като кихане, сълзене и зачервяване на очите, хрема или кожни реакции. Докато всъщност те могат да бъдат сигнал, че тялото реагира на външни дразнители. Затова лаборатория BODIMED предоставя най-подходящата възможност тези сигнали да бъдат разчетени правилно чрез съвременни изследвания. Тук тестът “Alex2” се откроява като иновативно решение, позволяващо едновременно измерване на алерген-специфичните IgE (sIgE) и общите IgE (tIgE) антитела чрез кръвна проба. Методът осигурява детайлен поглед върху реакциите към разнообразни алергени - от полени до микроскопични частици в околната среда, които често остават невидими за нас.

Важно е да отбележим, че алергичните реакции притежават широк спектър на проявление - от леки и преходни симптоми до състояния, които сериозно нарушават ежедневния ритъм. А в редки случаи могат да бъдат и животозастрашаващи. Именно затова точната диагностика е от изключително значение. “Alex2” тестът обхваща 295 молекулни алергена от 165 източника, което го превръща в изключително прецизен инструмент за откриване на причините зад всяка реакция.

Наред с алергиите, съществува и друго състояние, което често остава неразпознато - хранителната непоносимост. Това не е алергия, а специфичен имунен отговор, свързан с образуването на IgG антитела, който може да се прояви чрез разнообразни и понякога трудно обясними симптоми. В този случай тестът Food Xplorer (FOX) предлага задълбочен анализ на реакциите към цели 283 хранителни източника, както и към основните молекули на кравето мляко (d4 - алфа-лакталбумин, d5 - бета-лактоглобулин, d8 - казеин). Изследването обхваща основни хранителни категории като животински продукти, зърнени и бобови култури, ядки и семена, плодове и зеленчуци, подправки, гъби, както и напитки и нови храни.

От BODIMED ни уверяват обаче, че хранителната непоносимост не е окончателно състояние за организма. С правилен и последователен подход, включващ внимателно изграден хранителен режим и постепенно възстановяване, балансът може да бъде постигнат отново. А екипът на лабораторията винаги е насреща да ви помогне с този процес.

Вече 35 години BODIMED развива своята дейност с ясно изразен стремеж към прецизност и високо качество. Структурата на лабораторията обединява разнообразни диагностични направления, включително клинична лаборатория, хормони, туморни маркери, микробиология, паразитология, вирусология, имунология и цитология. Това от своя страна позволява цялостен и задълбочен анализ на здравословното състояние. А качеството на работа остава водещ приоритет, подкрепен от постоянното повишаване на квалификациите на специалистите.

Зад всеки резултат в BODIMED стои експертност и стремеж към усъвършенстване, обобщени в девиза „Когато трябва да сте сигурни“.

Затова ви препоръчваме да направите вашите изследвания в името на един по-спокоен и балансиран начин на живот.

Списък с адреси и контакти

https://bodimed.com/