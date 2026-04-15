"За едни има, за здравеопазване няма": Д-р Брънзалов с критика за липсата на пари в сектора

Искаме 25% увеличение на бюджета на НЗОК, която заплаща медицинските дейности. А потребителската такса дофинансира медицинската услуга. Нейната стойност не е променяна 15 години и тя отдавна е загубила функцията си. БЛС сме настоявали да има по-добър контрол, а не е направено нищо в тази посока. И този рефрен се върти непрекъснато. Всеки втори българин доплаща за здравна услуга, а ако тези средства не бъдат увеличени, ще се доплаща повече. Това каза председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов в ефира на Нова телевизия.

Той заяви, че всеки ден се взимат решения от служебното правителсто да се помогна на даден сектор. „Явно здравеопазването не е от значение. Как намират тези пари за другите сектори? Как се намират тези пари от сегашния служебен кабинет? Ако нямаме редовен кабинет, какво означава това, че няма да има пари за здравеопазване ли?“, попита той.

Д-р Брънзалов отново заяви, че здравната вноска трябва да се увеличи – с 10%. И добави, че има държави, където тя е 15%.

Председателят на БЛС обясни, че нямат диалог в момента със здравния министър.

Брънзалов оцени необходимия ресурс за исканото увеличение на около 1 млрд. евро допълнително, като подчерта, че става дума за "фундаментално недофинансиране", натрупвано с години.

Той подчерта, че от началото на годината разходите на системата нарастват заради по-високата минимална работна заплата и осигуровките, което автоматично увеличава приходите в здравната система, но според него това не е достатъчно, за да покрие реалните нужди.