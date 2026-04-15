България уреди още една контрола преди Лигата на нациите, „лъвовете“ срещат познат съперник

15 април 2026, 15:36 часа 365 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на националния отбор по футбол
Мъжкият национален отбор по футбол на България ще посрещне Черна гора в приятелска среща, която ще се проведе на 1 юни от 19:00 ч. на стадион „Христо Ботев” в Пловдив, съобщиха от БФС. Това ще е една от двете юнски контроли, които селекцията на Александър Димитров ще изиграе след края на настоящия сезон. Втората проверка ще бъде на 5 юни срещу Молдова на стадион „Зимбру” в Кишинев.

Първият ни мач в Лигата на нациите е на 26 септември

През есента България започва участието си в следващото издание на Лигата на нациите, като за първи път септемврийският и октомврийският прозорец ще бъдат слети в един общ такъв, в който „трикольорите” ще изиграят общо 4 двубоя. Националният тим е в група с отборите на Исландия, Люксембург и Естония, като кампанията стартира с домакинство на Люксембург на 26 септември.

Първоначално България трябваше да посрещне отбора на Косово, след това е имало преговори мачът да се състои в Прищина. Но и двата варианта не са се състояли и сега в Пловдив ще гостува Черна гора.

Двата национални отбора се срещнаха за последно през 2023-а година в квалификациите за Евро 2024, когато селекционер на „лъвовете“ беше сърбина Младен Кръстаич. Черногорците спечелиха и двата мача – 1:0 в Разград и 2:1 в Подгорица.

Бойко Димитров
Национален отбор по футбол Лига на нациите Черна гора отбор
