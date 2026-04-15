Ново нападение в турско училище: Осмокласник стреля безразборно и се самоуби (ВИДЕА)

15 април 2026, 15:18 часа 494 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Четирима души, включително трима ученици и един учител, са били убити, а 20 други са били ранени при стрелба в училище в Кахраманмараш в Турция, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на думи на губернаторът на Кахраманмараш Мюкерем Юнлюер. Това е второто за нападение за денонощие срещу училище в Турция, допълва Haber Global.Нападението е извършено в гимназията Айсел Чалик в Кахраманмараш.

Родителите се втурнаха към училището, след като получиха новината за въоръжената атака. След инцидента бяха предприети обширни мерки за сигурност.

Нападателят е ученик

По информация на губернатора нападателят е ученик от осми клас. Той носил оръжия в раницата си и по-конкретно разполага с пет пистолета и седем пълнителя. Той влязъл в две класни стаи, където имало ученици, и открил безразборен огън, причинявайки смъртни случаи и наранявания. "За съжаление имаме четирима загинали. Един от тях е учител, а трима са ученици. Имаме и 20 ранени, четирима от които в момента се подлагат на операции и се смята, че са в критично състояние. Усилията ни продължават. Надяваме се, че нашите ранени братя и сестри ще се възстановят възможно най-скоро", каза губернаторът.

Нападателят също е мъртъв

Заявявайки, че случаят се разследва и по закон, Юнлюер отговори на въпрос за състоянието на нападателя, като каза: „Той също почина. Дали е било самоубийство или се е прострелял по време на суматохата, в момента не е известно. Ученикът от 8-ми клас, който е причинил инцидента, е един от нашите ученици, а баща му е бивш полицай", каза още губернаторът.

Тече разследване

Министърът на правосъдието на страната обяви, че е започнато разследване на атаката. В изявлението си относно нападението министър, той заяви: "Незабавно беше започнато разследване от Главната прокуратура на Кахраманмараш относно въоръженото нападение, което се случи в училище в Кахраманмараш; Назначени са 3 заместник-главни прокурори и 4 държавни обвинители."

Нападение в турско училище само преди ден

На 14 април беше съобщено, че в турския град Сиверек най-малко 16 души са били ранени, когато бивш ученик е нападнал училище и взел заложници. 

Тийнейджърът открил огън в двора на училището, след което нахлул вътре, открил стрелба и ранил 13 души, включително учител. Четирима от ранените са в критично състояние и са хоспитализирани.

Повечето ученици са били евакуирани незабавно, а след това специални части са започнали спасителна операция за осигуряването на безопасността на останалите заложници.

Деница Китанова
Още от Балкани
Интересно от мрежата
