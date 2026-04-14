Войната в Украйна:

Парите за лечение не стигат, здравната система е на ръба: Тревожен анализ

14 април 2026, 12:15 часа 275 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Инфлацията в здравеопазването през тази година в сравнение с 2025 г. е двойна на тази за страната. Системата е изправена пред задълбочаващ се структурен натиск. Разходите за здравеопазване нарастват по-бързо от приходите, населението застарява, а близо 50% от работната сила вече е над 45 години. Тази тенденция повишава нуждата от лечение и ограничава приходите от здравноосигурителни вноски. Това показва доклад "Оценка на устойчивостта на здравноосигурителната система в Република България. Мерки за повишаване на приходите в бюджета на НЗОК за 2026–2027 г.", който бе представен от екипа на "Health Metrics".

"Парите в здравеопазването никога не стигат. Войната с Иран ще окаже влияние върху ценообразуването на лекарствата у нас. Спадът на трафика през Ормузкия проток доведе до спад с 95% от доставки на някои лекарства във Великобритания, като се очаква този фактор да доведе и до спад на доставки на целия европейски пазар. 4,5% е инфлацията в здравеопазването", заяви здравният икономист Аркади Шарков

Къде са проблемите?

Основните проблеми, пред които е изправена НЗОК, е нарастващият демографски натиск, а 11-12% от населението не са здравно осигурени. Разходите за здравеопазване са увеличават ежегодно и нарастват по-бързо от приходите. Без структурни промени, НЗОК ще продължи да генерира дефицити, а системата ще функционира в режим на постоянно кризисно управление.

"Делът на доплащане от страна на гражданите е повече от двоен в сравнение с доплащането в другите държави в ЕС", посочи Аркади Шарков. По думите му в рамките на пет години разходите на домакинство за здравеопазване са нараснали с 60%, като страната ни е на първо място в ЕС по този показател. "Близо 77% от доплащанията са за лекарства, като в тях се включват и частично реимбурсираните от здравната каса", допълни той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В същото време системата страда от дълбок структурен дефицит -  публичните средства покриват едва 63% от разходите за здравеопазване, а директните плащания достигат 36%. "Така системата не само не осигурява достатъчна защита, но и създава допълнителна финансова уязвимост за своите граждани", заяви Екатерина Иларионова, представител на "Health Metrics".

Шарков посочи, че за периода 2022 – 2025 г. отстъпките към НЗОК от фармацевтичните компании, са нараснали с близо 115%. "Цените на лекарствата в България се определят спрямо строги критерии и в сравнение с цените в 10 държави в ЕС, като за страната ни се избира най-ниската цена", изтъкна Шарков.

Мерки за стабилизиране на системата

Една от мерките, които биха довели до стабилизиране на здравната система е да се актуализира здравната вноска – от 8 на 10%. Шарков смята, че тя трябва да се заплаща в пълен размер и от групите граждани, които се осигуряват от държавата.

Еспертът предложи и да се намали броят на здравнонеосигурените лица, да се осигурят целеви трансфери от акцизи върху вредни за здравето стоки, да има гарантиран минимален ръст на средствата за здравноосигурителни плащания от минимум 10% на година, да има пропорционален ръст на лекарствените бюджети спрямо общия ръст на бюджета за здравноосигурителни плащания. В края на миналата година от „Health Metrics“ посочиха необходимостта от повишаване на нивото на здравната вноска. По думите на Шарков постъпленията в бюджета на НЗОК биха достигнали до 7 млрд. евро.

Очакваните ефекти са по-висока финансова устойчивост на НЗОК, намаляване на скрити дефицити, по-добра предвидимост, подобрена финансова защита за домакинствата и по-ефективно използване на ресурсите в системата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
дефицит здравни вноски здравеопазване Аркади Шарков недофинансиране
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес