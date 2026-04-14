Правителството на Гюров:

Къде потъват парите за здраве? Седем болници купуват едни и същи лекарства с огромни разлики в цената

14 април 2026, 14:25 часа
Снимка: iStock
Четири държавни болници в София и по една в Пловдив, Плевен и Варна са купували едни и същи медикаменти, но цените им се различават в пъти. Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването Владимир Афенлиев. По думите му анализ, който сравнява разходите за лекарства за някои редки заболявания през 2024 г. и 2025 г., като лекарствата са били основно за лечение на деца, показва рязко повишаване на плащанията. 

"Определен медикамент в една болница е купен за 46 000 лв., а в друга - за над 150 000 лв.", посочи Афенлиев. Друг медикамент е купен за 23 000 лв. в едно лечебно заведение, а в друго - за над 64 000 лв.

Трети медикамент е купен за 8 000 лв. а в друга болница – за 36 000 лв., следващ медикамент в една болница е бил за 18 000 лв., а в друга - за около 44 000 лв. По подобен начин две държавни болници в София са купили един медикамент за 1 500 лв., а болница в Пловдив купува същия медикамент за близо 11 000 лв.

Най-фрапиращ е случай за медикамент, купен от болница в София за 517 лв., а в Пловдив – за над 8 000 лв.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той обясни, че медикаментите са основно за лечение на редки, тежки заболявания. Те не са включени в Позитивния лекарствен списък и се купуват директно от болниците за конкретен пациент. "Тъй като лекарствата не са в този списък, те нямат регистрирана официална цена, но повечето от тях имат регистрация в ЕС. В България финансирането на тези лекарства е въз основа на трансфер от Министерството на здравеопазването към НЗОК. Цените на тези медикаменти по закон не подлежат на регулация в България и няма как да бъдат оптимизирани или сравнявани, но имаме идея да го правим", добави Афенлиев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Болници Лекарства здравеопазване цени на лекарствата
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес