Илиана Раева се ядоса на правителството: "Какви междупланетни успехи трябва да спечелим, за да ни обърнат внимание"

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева говори пред медиите при завръщането на отбора от Световното първенство във Франкфурт. Родните грации се представиха много силно на германска земя, като завоюваха шест медала. Стилияна Николова стана втора в многобоя, с което донесе първата олимпийска квота за Игрите в Лос Анджелис 2028 на страната ни. Тя също така стана световна шампионка на бухалки - първо злато за България от 25 години насам.

Раева остана доволна от представянето във Франкфурт

Николова спечели и сребро на лента. Ансамбълът ни завоюва две бронзови отличия от финалите, а целият ни състав стана световен вицешампион в отборната надпревара. Раева остана доволна от представянето на родните грации и отчете силната конкуренция на шампионата: "Много съм щастлива, че Стилияна взе квота, че стана световна вицешампионка в многобоя и световна шампионка. Много съм щастлива за ансамбъла, които вървят по начертания път, че успяха да повярват във себе си, да изиграят две съчетания без грешки и да вземат двата бронзови медала. Разбира се, много ми е мъчно за Ева, защото смятам, че това, което показа Ева и това, което не съм гледала състезанието, но това, което коментираха колеги от България и от чужбина, че е била доста ощетена на съчетанието си с лента. Ние също смятаме така."

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Раева се обърна към правителството с пореден апел:

Раева добави, че през следващите две години предстои още по-сериозен труд, като следващия сезон българските грации ще се борят за още две квоти за Олимпийските игри - при ансамбъла и в индивидуалната надпревара. Накрая тя се обърна към управляващите с пореден призив строежът на новата зала на националния отбор на "Раковски" да започне: "Благодаря на всички и се надявам след този успех наистина тези, от които зависи, малко да вземат присърце нещата с нашата зала. Защото много отговорно заявявам, че ние не можем да работим в залата, която в момента има националния отбор. Не знам какви успехи междупланетни ли трябва да спечелим, за да ни обърнат внимание и 8 години да чакаме ние да имаме зала, в която да работим.

Това е абсолютно неуважение към спорта ни, към нашите шампионки, сегашните, предишните и бъдещите. Това е, моля се на нашето правителство и се моля на тези, от които зависи, да си мръднат пръста и да направят така, че да започнем строежа на залата. Надявам се този пореден успех, пореден - няма титла, която да не сме завоювали последните 12-13, не знам, 15 години. И да няма нито едно правителство, което да вземе сериозно под внимание това, ние да имаме зала, в която да работим."

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