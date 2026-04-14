Обвинение за купуване на гласове в УНСС към кандидат на Радев, РИК не го прие - чака се решение на прокуратурата

Сигнал за съмнение за купуване на гласове на студенти чрез Студентския съвет на УНСС в полза на кандидат от "Прогресивна България" е подаден до Централната избирателна комисия (ЦИК). Това съобщиха от Обединение „Студенти против мафията“. В него се твърди, че има нарушение на изборното законодателство чрез разпространение на съобщение във Viber, в което се предлага материална облага от 50 евро на студенти, в замяна на участие като застъпници на 19 април 2026 г. и задължително гласуване за конкретен кандидат - Даниел Парушев.

Съобщението се разпространява от профил на „Kamelia Karasavova“. По непотвърдена информация се твърди, че тя е член на Студентския съвет на УНСС.

Какво пише в съобщението?

В сигнала се твърди, че студенти се канят на събитие на 16 април 2026 г., представено като "закриване на кампания", без да се уточнява коя политическа партия или инициативен комитет го организира.

Освен това се търсят застъпници за изборния ден, които да участват в събирането на протоколи и в изборния процес. Предлага им се възнаграждение от 50 евро. Уточнява се, че застъпниците трябва да са от райони до "Студентски".

Според сигнала, има и поставено условие лицата задължително да гласуват за лице на име Даниел Парушев, посочен като преподавател в УНСС. В сигнала се посочва, че същият "може да помогне на всеки, когато има нужда".

Към сигнала е представена разпечатка от полученото съобщение във Viber.

От 23 РИК в София, след като са се запознали със сигнала, са счели, че той е недопустим и не подлежи на разглеждане. (Цялото решение може да видите ТУК).

Случаят ще бъде разгледан от Софийската градска прокуратура, за да се установи дали действително е налице нарушение на Наказателния кодекс в частта "престъпления срещу политическите права на гражданите".