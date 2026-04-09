Двама задържани с раници, пълни с евро за купуване на гласове (СНИМКИ)

След получен сигнал в Пловдив, че двама души теглят големи суми от банков клон с цел влияние върху предстоящите избори, е проведена полицейска операция, при която двама мъже са проследени и задържани на паркинг на голяма търговска верига. За това съобщи и.д главен секретар на МВР Георги Кандев в публикация във Facebook. "Парите, изтеглени в брой, са били открити в раници. При извършения обиск са открити общо 88 720 евро", обясни той.

И двамата мъже са с множество криминални прояви и осъждания, включително за пране на пари, придобити по престъпен начин.

Главният секретар на МВР посочи, че това не е изолиран случай. "Има данни, че тези лица са свързани с мащабна престъпна схема, в която има информация за участието на голяма мрежа от хора", допълни той.

‼️ Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове Вчера, след получен оперативен сигнал в Пловдив, че... Публикувахте от Георги Кандев в Четвъртък, 9 април 2026 г.

"Действията на купувачите на гласове стават все по-мащабни и все по-цинични, но МВР няма да позволи вотът на българските граждани да бъде подменен. Държавата няма да отстъпи пред купувачите на гласове", категоричен бе Кандев.

Задържан е 53-годишен криминално проявен мъж, в чийто дом са открити над 40 000 евро при специализирана полицейска операция в Ловешко, съобщи по-рано Кандев.