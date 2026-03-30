Обвинение за Станимир Хасърджиев: Умишлено заразяване с ХИВ и венерически болести

Районната прокуратура внася в съда обвинителния акт срещу д-р Станимир Хасърджиев, Росен Белов и Симеон Дряновски, които бяха арестувани през октомври 2025 г. по обвинение в престъпление, свързано с принуда, използване на оръжие и наркотици. По информация на БНТ спрямо Хасърджиев има повдигнати обвинения за умишлено заразяване на хора с ХИВ и венерически болести, както и за принуда с използване на оръжие, блудство и наркотици, за което са обвинени и другите двама - Росен Белов и Симеон Дряновски.

Информация от прокуратурата

Софийската районна прокуратура внесе в петък обвинителен акт срещу четирима души за 17 престъпления, съобщиха на брифинг прокурорите Александра Стефанова и Георги Коджаниколов. Към настоящия момент двама са с мярка за неотклонение "задържане под стража", а другите двама са под домашен арест – потвърдени от няколко съдебни състава.

По делото са събрани 46 тома доказателствени материали, разпитани са над 80 свидетели, над 30 вещи лица са дали експертни становища. Част от престъпленията са в съучастие – принуда, действия на полово удовлетворение чрез сила и заплаха, извършени между лица от един и същи пол, и държане на наркотици. Използван е наркотик, който е известен като такъв използван за склоняване и осъществяване на полови престъпления, отбеляза прокурор Стефанова. Тя добави, че настоящото дело се явява първото в България, при което този наркотик е използван спрямо пострадал по този начин.

Коджаниколов обясни, че законодателят третира този наркотик като такъв, който има индустриална употреба, поради това не е сложен в списъка с най-опасни наркотични вещества и може лесно да се поръча, а от него да се извлече т.нар. наркотик на изнасилвача – GHB. Прокурорът добави, че почти няма специалист в страната, който да го изследва, защото се елиминира от организма в рамките на часове.

Някои от подсъдимите имат обвинение за държане, разпространение и създаване на порнографски материали, както и такива, при които са използвани лица на видима възраст под 18 години. Коджаниколов посочи, че става дума за стотици материали.

Също така има обвинение за умишлено поставяне в опасност от заразяване с два вида венерически болести от един от подсъдимите, както и за държане на боеприпаси без разрешение и боравене с огнестрелно оръжие не с оглед на правилата.

Защо д-р Хасърджиев бе арестуван

Припомняме, че д-р Хасърджиев, заедно с още мъже – актьорът от театър "София" Росен Белов, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион на име Симеон Дряновски – са обвинени в престъпление, свързано с принуда, притежание на оръжие и наркотици. До арестите се стигна след сигнал, подаден през септември 2025 г. от 20-годишен мъж.

По разкази на майката на пострадалия, синът ѝ е бил поканен на гости в апартамента на Хасърджиев в столичния квартал "Дианабад". Там обаче бил вързан за стол и принуден да употребява коктейл от наркотици, включително т.нар. "розов кокаин". По време на претърсването на жилището са открити наркотични вещества и пистолет, с който се предполага, че младежът е бил заплашван.

Софийският районен съд остави в ареста д-р Хасърджиев и Дряновски, докато на актьора Белов и на гръцкия гражданин бе наложена мярка "домашен арест", която по-късно отново бе променена и двамата бяха върнати под стража. През декември подсъдимите отново бяха оставени в ареста, като им бяха добавени обвинения, свързани с наркотици и порнографски материали

След арестите Националната пациентска организация, чийто председател беше Хасърджиев, се отрече от него и го обвини в докарването на организацията до пълен колапс. Театър "София" излезе с позиция, в която обяви, че отстранява актьора Росен Белов от участие в представления до изясняване на случая. От театъра заявиха, че "на сцената ни няма място дори и за капка съмнение в почтеността на екипа ни".

Детска театрална работилница "Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт", където Белов е бил преподавател, също го отстрани, а бившият служебен министър на културата Бачев заяви, че не вижда как неговата школа е замесена в скандала, въпреки че Белов е преподавал в нея.

