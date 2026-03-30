Лайфстайл:

Обвинение за Станимир Хасърджиев: Умишлено заразяване с ХИВ и венерически болести

30 март 2026, 11:46 часа
Снимка: БГНЕС
Районната прокуратура внася в съда обвинителния акт срещу д-р Станимир Хасърджиев, Росен Белов и Симеон Дряновски, които бяха арестувани през октомври 2025 г. по обвинение в престъпление, свързано с принуда, използване на оръжие и наркотици. По информация на БНТ спрямо Хасърджиев има повдигнати обвинения за умишлено заразяване на хора с ХИВ и венерически болести, както и за принуда с използване на оръжие, блудство и наркотици, за което са обвинени и другите двама - Росен Белов и Симеон Дряновски.

Информация от прокуратурата

Софийската районна прокуратура внесе в петък обвинителен акт срещу четирима души за 17 престъпления, съобщиха на брифинг прокурорите Александра Стефанова и Георги Коджаниколов. Към настоящия момент двама са с мярка за неотклонение "задържане под стража", а другите двама са под домашен арест – потвърдени от няколко съдебни състава.

По делото са събрани 46 тома доказателствени материали, разпитани са над 80 свидетели, над 30 вещи лица са дали експертни становища. Част от престъпленията са в съучастие – принуда, действия на полово удовлетворение чрез сила и заплаха, извършени между лица от един и същи пол, и държане на наркотици. Използван е наркотик, който е известен като такъв използван за склоняване и осъществяване на полови престъпления, отбеляза прокурор Стефанова. Тя добави, че настоящото дело се явява първото в България, при което този наркотик е използван спрямо пострадал по този начин.

Георги Коджаниколов и Александра Стефанова, снимка: БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Коджаниколов обясни, че законодателят третира този наркотик като такъв, който има индустриална употреба, поради това не е сложен в списъка с най-опасни наркотични вещества и може лесно да се поръча, а от него да се извлече т.нар. наркотик на изнасилвача – GHB. Прокурорът добави, че почти няма специалист в страната, който да го изследва, защото се елиминира от организма в рамките на часове.

Някои от подсъдимите имат обвинение за държане, разпространение и създаване на порнографски материали, както и такива, при които са използвани лица на видима възраст под 18 години. Коджаниколов посочи, че става дума за стотици материали.

Също така има обвинение за умишлено поставяне в опасност от заразяване с два вида венерически болести от един от подсъдимите, както и за държане на боеприпаси без разрешение и боравене с огнестрелно оръжие не с оглед на правилата.

Защо д-р Хасърджиев бе арестуван

Припомняме, че д-р Хасърджиев, заедно с още мъже – актьорът от театър "София" Росен Белов, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион на име Симеон Дряновски – са обвинени в престъпление, свързано с принуда, притежание на оръжие и наркотици. До арестите се стигна след сигнал, подаден през септември 2025 г. от 20-годишен мъж.

По разкази на майката на пострадалия, синът ѝ е бил поканен на гости в апартамента на Хасърджиев в столичния квартал "Дианабад". Там обаче бил вързан за стол и принуден да употребява коктейл от наркотици, включително т.нар. "розов кокаин". По време на претърсването на жилището са открити наркотични вещества и пистолет, с който се предполага, че младежът е бил заплашван.

Софийският районен съд остави в ареста д-р Хасърджиев и Дряновски, докато на актьора Белов и на гръцкия гражданин бе наложена мярка "домашен арест", която по-късно отново бе променена и двамата бяха върнати под стража. През декември подсъдимите отново бяха оставени в ареста, като им бяха добавени обвинения, свързани с наркотици и порнографски материали

След арестите Националната пациентска организация, чийто председател беше Хасърджиев, се отрече от него и го обвини в докарването на организацията до пълен колапс. Театър "София" излезе с позиция, в която обяви, че отстранява актьора Росен Белов от участие в представления до изясняване на случая. От театъра заявиха, че "на сцената ни няма място дори и за капка съмнение в почтеността на екипа ни".

Детска театрална работилница "Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт", където Белов е бил преподавател, също го отстрани, а бившият служебен министър на културата Бачев заяви, че не вижда как неговата школа е замесена в скандала, въпреки че Белов е преподавал в нея.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова Отговорен редактор
ХИВ Станимир Хасърджиев Росен Белов Симеон Дряновски
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес