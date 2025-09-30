Оправдаха прокурор Сулев, обвинен, че е започнал дело срещу Петьо Еврото в услуга на Иван Гешев

Софийският градски съд оправда изцяло прокурор Константин Сулев. Присъдата не е окончателна и подлежи на протест пред горната инстанция. Той бе обвинен за това, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 г., при условията на продължавано престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави облага за тогавашния главен прокурор Иван Гешев, като не допусне да бъде изнесена информация срещу него в медийното пространство, както и с цел да причини вреда на бившия следовател Петьо Петров, по известен като Петьо Еврото и Кристиян Христов.

По-рано днес прокуратурата поиска условна присъда за Сулев. Прокурор Йордан Петров не коментира присъдата пред медиите.

Според държавното обвинение Сулев е повдигнал незаконно и без доказателства обвинения на Петьо Петров и Кристиян Христов, и е поискал задържането им. Също така конкретното разследване е било насочено към разкриване на престъпления от изключителната компетентност на Софийска градска прокуратура, но прокурорът е продължил работа по него, а не е трябвало, според Йордан Петров.

"Не твърдя, че Сулев е бил наясно с цялата схема, а че съзнателно е нарушил служебните си задължения", каза прокурор Петров, цитиран от БТА.

В последната си дума пред съда Сулев заяви, че дали е имало или нямало доказателства преценява конкретният магистрат, на когото е разпределено делото. "Действал съм изцяло в рамките на закона. Моля да ме оправдаете по повдигнатите обвинения", каза Сулев.