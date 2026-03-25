Осем досъдебни производства за купуване на гласове в Кюстендилско

В Кюстендилска област се провежда специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията, свързани с изборното законодателство и политическите права на гражданите. Това каза на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР – Кюстендил старши комисар Райчо Омерски, цитиран от БТА.

От началото на операцията са образувани осем досъдебни производства, седем от които са бързи. При извършените процесуални действия на адресите са открити тетрадки с конкретни имена и записани срещу тях парични суми.

Открити са и пари, акцизни стоки без бандерол и наркотични вещества. Работата по всеки един от случаите продължава, посочи Омерски. Той допълни, че повече информация ще бъде предоставена при приключване на операцията.

Полицията в Кюстендил е подпомагана от служители на жандармерията и на СОБТ, които участват в операцията. Тя обхваща територията на районните управления в Кюстендил, Бобов дол, Дупница и Рила.

