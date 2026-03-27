От юмруци и ритници до убийство: Задържаха криминално проявен

За извършено убийство е задържан 32-годишен криминално проявен и многократно осъждан мъж от заветското село Острово. Това съобщават от ОДМВР - Разград.

Около 22.45 часа на 26 март е получен сигнал на тел.112, че въпросното лице е проникнало в чуждо жилище и притеснява 27-годишна жена. След като 54-годишният й баща опитал да се намеси, мъжът му нанесъл удари с юмруци и ритници.

Вследствие на побоя и въпреки пристигането на екип на ЦСМП, родителят починал. Трупът му е откаран за аутопсия в УМБАЛ-Русе. В хода на предприетите незабавни издирвателни действия извършителят на деянието е открит и задържан в РУ-Кубрат.

Пробата му за употреба на алкохол отчела 2,01 промила. Уведомен е дежурен окръжен прокурор. По случая е започнато разследване за престъпление по чл.115, ал.1 от НК. Предстои внасяне на искане за мярка за неотклонение пред ОС Разград.

