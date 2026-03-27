Любопитно:

От юмруци и ритници до убийство: Задържаха криминално проявен

27 март 2026, 11:16 часа 340 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
От юмруци и ритници до убийство: Задържаха криминално проявен

За извършено убийство е задържан 32-годишен криминално проявен и многократно осъждан мъж от заветското село Острово. Това съобщават от ОДМВР - Разград.

Около 22.45 часа на 26 март е получен сигнал на тел.112, че въпросното лице е проникнало в чуждо жилище и притеснява 27-годишна жена. След като 54-годишният й баща опитал да се намеси, мъжът му нанесъл удари с юмруци и ритници.

Още: Убийство за 1,7 млн. евро: Разкриха брутален случай край София

Вследствие на побоя и въпреки пристигането на екип на ЦСМП, родителят починал. Трупът му е откаран за аутопсия в УМБАЛ-Русе. В хода на предприетите незабавни издирвателни действия извършителят на деянието е открит и задържан в РУ-Кубрат.

Пробата му за употреба на алкохол отчела 2,01 промила. Уведомен е дежурен окръжен прокурор. По случая е започнато разследване за престъпление по чл.115, ал.1 от НК. Предстои внасяне на искане за мярка за неотклонение пред ОС Разград.

"Не исках да го убия, почерних много животи": Рангел Бизюрев с признание пред съда

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
полиция задържан убийство криминално проявен
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес