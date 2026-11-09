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Младежи с тротинетки и мотори предизвикаха хаос по бул. "България", МВР ги извика на разпит (ВИДЕО)

09 ноември 2026, 8:08 часа 895 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Младежи с тротинетки и мотори предизвикаха хаос по бул. "България", МВР ги извика на разпит (ВИДЕО)

Десетки младежи с електрически тротинетки и мотори предизвикаха хаос и опасна ситуация по улиците на София в събота вечер. Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват как групата преминава по бул. "България". Подобни кадри се появиха и от други столични улици. По разкази на очевидци те са се движили с висока скорост, правили са опасни маневри между автомобилите, а част от тях са били без предпазни каски.

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Председателят на Българската асоциация за електромобилност Владислав Стоицов призова от ефира на Нова телевизия децата да спазват Закона за движение по пътищата и да карат внимателно. Той отправи апел и към органите на реда да извършват контрол. "Направи впечатление опасното каране. Това е практика, която се наблюдава особено често по бул. "България", каза той.

Представителят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев коментира, че органите на МВР са поставени в патова ситуация. "Един водач, който е правоспособен, може да бъде лишен от право да шофира, могат да му бъдат отнети контролни точки и да му бъде наложена санкция. А на тези нищо не можеш да направиш. Нито превозните средства са регистрирани, нито водачите са правоспособни", обясни той.

"Не бих казал, че са участници в движението наравно с всички останали, защото всички останали, с изключение на велосипедистите и пешеходците, са правоспособни водачи на някакъв вид превозно средство. Не мога да ги нарека водачи на електрически тротинетки. Те нямат никаква правоспособност", каза още Георгиев.

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От СДВР заявиха, че част от младежите вече са установени и са призовани да се явят в полицията с родителите си.

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МВР електрическа тротинетка опасно шофиране
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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