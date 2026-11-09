Младежи с тротинетки и мотори предизвикаха хаос по бул. "България", МВР ги извика на разпит (ВИДЕО)

Десетки младежи с електрически тротинетки и мотори предизвикаха хаос и опасна ситуация по улиците на София в събота вечер. Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват как групата преминава по бул. "България". Подобни кадри се появиха и от други столични улици. По разкази на очевидци те са се движили с висока скорост, правили са опасни маневри между автомобилите, а част от тях са били без предпазни каски.

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Председателят на Българската асоциация за електромобилност Владислав Стоицов призова от ефира на Нова телевизия децата да спазват Закона за движение по пътищата и да карат внимателно. Той отправи апел и към органите на реда да извършват контрол. "Направи впечатление опасното каране. Това е практика, която се наблюдава особено често по бул. "България", каза той.

Представителят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев коментира, че органите на МВР са поставени в патова ситуация. "Един водач, който е правоспособен, може да бъде лишен от право да шофира, могат да му бъдат отнети контролни точки и да му бъде наложена санкция. А на тези нищо не можеш да направиш. Нито превозните средства са регистрирани, нито водачите са правоспособни", обясни той.

"Не бих казал, че са участници в движението наравно с всички останали, защото всички останали, с изключение на велосипедистите и пешеходците, са правоспособни водачи на някакъв вид превозно средство. Не мога да ги нарека водачи на електрически тротинетки. Те нямат никаква правоспособност", каза още Георгиев.

От СДВР заявиха, че част от младежите вече са установени и са призовани да се явят в полицията с родителите си.