Михаела Доцова даде показания за инцидента със Соня Колтуклиева

Председателят на парламента Михаела Доцова е във Военно-окръжната прокуратура, за да даде показания като свидетел по случая със Соня Колтуклиева. Това обясни тя пред журналисти на влизане в сградата. Попитана за поисканата й от опозицията оставка, председателят на Народното събрание отговори, че в момента на дневен ред в парламента е изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Тя посочи още, че се очаква Министерският съвет да внесе проекта на бюджет за 2027 г.

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"Не съм контролен орган на НСО, така че не мога да взема отношение. Те работят по протоколи. Има вътрешна проверка, доколкото знам. Не мога да взема отношение за начина, по който са изпълнили задълженията си", отговори Доцова на въпрос дали намира грешка в работата на охранителната служба.

Попитана дали смята, че премиерът трябва да освободи началника на НСО, Доцова посочи, че Народното събрание не участва в процедурата по избор или освобождаване на началника на НСО и не може да вземе отношение.

Инцидентът между служител на службата и журналиста Соня Колтуклиева стана на 23 октомври пред централата на "Прогресивна България" в София. Тя отваря вратата на колата, в която бе Доцова, след което служител на НСО я избутва и тя падна на земята.

След разпространени кадри от инцидента в социалните мрежи последваха и политически реакции и искания за оставки.