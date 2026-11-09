След нощния хаос в София: Полицията търси децата с тротинетки, глобяват родителите им

СДВР издирва младежи с тротинетки и мотопеди след масово каране в София. Най-малкият участник в групата от младежи, които в събота вечер са управлявали масово индивидуални електрически превозни средства, е бил на 13 години. Той е установен с електрически мотопед. Това съобщи полицейският инспектор Иво Биков от отдел „Пътна полиция“ към СДВР на брифинг. ОЩЕ: Младежи с тротинетки и мотори предизвикаха хаос по бул. "България", МВР ги извика на разпит (ВИДЕО)

Сигналът за групата е получен в тъмната част на денонощието. На място незабавно са изпратени екипи на „Пътна полиция“. При появата на униформените младежите са се разпръснали в различни посоки, като някои от тях са навлезли и в улици с насрещно движение. По думите на инспектор Биков действията на полицията са били прецизни, за да не се допуснат инциденти.

Един пълнолетен водач е бил спрян и санкциониран на място за липса на предпазна каска и управление в тъмната част на денонощието. Част от останалите участници са установени впоследствие чрез видеонаблюдението в София и са призовани в „Пътна полиция“ за административно отношение. Работата по установяването на всички продължава.

"Масово това, което се забелязва, е, че те не взимат необходимите мерки за безопасност. Масово в групата нямаха защитни каски, управляват в тъмната част на денонощието, което е абсолютно забранено. Нито един от тях нямаше право да бъде там в тъмната част. Не се движат плътно вдясно, създават изключително предпоставки за възникване на пътнотранспортни произшествия", заяви Биков.

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Той подчерта, че организацията на събирането на младежите не е била спонтанна. „Тя е организирана. Имаме информация за това как и къде, и по какъв начин са се организирали толкова много хора за толкова кратко време“, посочи инспекторът, но отказа да даде повече подробности, тъй като оперативната работа по случая продължава.

Инспектор Биков обърна внимание и на отговорността на родителите, тъй като сред установените участници има малолетни. Те не носят административна отговорност, но санкциите се налагат на техните родители.

"Виждаме един изключителен безконтрол от тяхна страна. Крайно време е родителите да разберат, че с даването на такъв тип превозно средство те трябва да научат децата си на основните правила за движение по пътищата и че отговорността им е изключително голяма", заяви инспекторът.

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От 1 август до 9 ноември екипите на СДВР, ангажирани с контрола на пътното движение в София, са установили и санкционирали 3661 нарушители, управлявали индивидуални електрически и други моторни превозни средства. За същия период са регистрирани 26 пътнотранспортни произшествия с тяхно участие, при 8 от които има пострадали. Сред санкционираните са 39 малолетни водачи, като за нарушенията са наказани техните родители.