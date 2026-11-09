12 години след адската катастрофа със загинали в тунел "Витиня": Съдия бави мотивите, а давността изтича

Повече от 12 години след една от най-тежките верижни катастрофи в тунел "Витиня", при който загинаха трима души, а десетки бяха ранени, правосъдието продължава да боксува. За случая алармира адвокат Елица Буенова в профила си във Facebook, подкрепена от семействата на жертвите, с нов сигнал до Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС).

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Какво се случи на 8 октомври 2015 г.?

На 8 октомври 2015 г. в тунел „Витиня“ на магистрала „Хемус“ стана катастрофа. При изключително хлъзгава настилка, лошо осветление и липса на достатъчна вентилация в тунела се стигна до верижен сблъсък на над 50 коли и камиони. Трагедията отне живота на трима души, а десетки останаха с тежки физически и психически травми.

Години наред процесът се прехвърляше между институциите, а разследването търсеше отговор на въпроса има ли конкретни виновни сред шофьорите, или състоянието на самия път е било основният фактор за мелето.

Къде е казусът днес?

На 25 ноември 2025 г. Софийският окръжен съд (СОС) издава оправдателна присъда за двамата обвиняеми шофьори. С това решение, поне към момента, виновни за смъртта на тримата загинали няма.

Адвокат Буенова съобщава, че проблемът е, че почти пълна година след произнасянето на присъдата, делото не може да придвижи към по-горна инстанция. Прокуратурата и частните обвинители са обжалвали оправдателното решение, но Софийският апелативен съд не може да започне разглеждането му, тъй като все още липсват писмените мотиви на съдията.

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Докладчик по делото е самият председател на Софийския окръжен съд – съдия Пламен Петков.

На 4 август тази година Софийският апелативен съд официално установи неоправдано забавяне и даде твърд двумесечен срок на съдия Петков да изготви мотивите си. Въпреки това определение, мотиви и до днес липсват, което според защитата застрашава делото от изтичане на абсолютната давност.

По време на съдебното следствие е приета повторна автотехническа експертиза, която категорично установява, че вина за трагедията има и състоянието на пътната настилка в тунела. На това основание адвокат Буенова прави искане прокуратурата да се самосезира и да провери кои длъжностни лица от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) са отговаряли за поддръжката тогава.

От прокуратурата обаче изискват от адвоката да представи заверени копия от новите доказателства. Въпреки че са направени официални искания към съдията-докладчик да изпрати материалите на Софийска окръжна прокуратура или да предостави заверени преписи на защитата, до момента това така и не е направено.

Сигнал до ВСС

Заради системното забавяне и липсата на движение по делото, адвокат Елица Буенова е подала официален сигнал до Инспектората към ВСС. С него се иска пълна проверка защо мотивите все още липсват, какви действия са предприети след разпореждането на Апелативния съд от август и има ли умишлено бавене на процеса, което да доведе до изтичане на давностните срокове за всички потенциални виновни.