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"Ще се видим с теб, да знаеш": Заплаха за саморазправа в ефир след трагедия с 4-годишно дете

09 ноември 2026, 7:37 часа 427 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Ще се видим с теб, да знаеш": Заплаха за саморазправа в ефир след трагедия с 4-годишно дете

"Цветане, ако това го слушаш - ще се видим с тебе, да знаеш. Заплашвам те пред Нова телевизия, пред бТВ. С тези думи от ефира на бТВ почернен баща се обърна към шофьора на автомобила, блъснал и убил 4-годишното му дете. Инцидентът е станал в събота, 7 ноември 2026 г., пред дома на семейството в плевенското село Гривица. В селото има засилено полицейско присъствие и жандармерия, разказват близките на загиналото дете. 

Те се опасяват, че няма да има справедливост за тяхното дете, тъй като чичото на шофьора работел в КАТ. 

Детето било на тротоара

Семейството твърди, че детето не е било на асфалта, а на тротоара. 

"Миех съдовете, то ми каза, че иска вода. Аз наливам водичката. По това време виждам колата и викам: Румене, спри и докато кажа: "Спри", той се качва с джипа и го хвърля", разказва майката на 4-годишното дете.

Родителите предполагат, че 18-годишният е карал с 80 км в час и се оплакват, че след инцидента шофьорът не е спрял джипа си, а е продължил.

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"Той видя детето ми , не е спря", каза майката. Семейството се оплаква, че дори не е дошъл в къщата им да види какво се случва с детето им и какво е състоянието му след удара. ОЩЕ: С книжка едва от 10 месеца: Младеж помете паркирани коли в столичния кв. "Бенковски"

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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