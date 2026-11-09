Скрити в бус за превоз на риба: Хванаха наркотици в Бургас, има задържани

Хладилен бус, предназначен за легален превоз на риба и морски дарове, се оказа мобилен тайник за трафик на наркотици. Зрелищна полицейска акция се проведе в бургаския квартал „Победа“, където екипи на Криминална полиция блокираха и щателно претърсиха специализираното превозно средство, предаде БГНЕС. От ОДМВР-Бургас официално потвърдиха за операцията, като заявиха, че в товарния отсек на буса действително са намерени наркотични вещества. Още: СДВР с поредица от акции срещу наркотиците: Задържани са няколко мъже Използването на хладилни камиони и бусове за превоз на стоки със силна и специфична миризма, каквато е рибата, е добре познат, макар и не винаги успешен похват на трафикантите. Целта е да се заблудят полицейските следови кучета.

Задържаните са криминално проявени

Снимка БГНЕС

По случая вече са задържани трима души, които са пътували в буса или са имали пряко отношение към товара. 35 годишен бургазлия и двама негови криминално проявени съграждани, на 49 и 60 години, осъждан с множество криминални прояви, включително за притежаване и търговия с наркотици, са задържани днес около 12.15 ч. след случайна проверка в района на бензиностанция "Петрол", разположена на бургаската улица "Чаталджа"Те са отведени в районното управление за разпит с мярка за задържане до 24 часа. В рамките на разследването ще се изяснява кой е организатор на канала, откъде е натоварена стоката и коя е била крайната дестинация на пратката. Работата по случая продължава. Още: Маскиран като шампоан: Хванаха жена с 3,6 кг течен кокаин