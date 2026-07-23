Кабинетът "Радев":

Отложиха мярката на шофьора с 3,59 промила, причинил катастрофата на ул. „Гурко“

23 юли 2026, 10:51 часа 505 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Отложиха мярката на шофьора с 3,59 промила, причинил катастрофата на ул. „Гурко“

Съдът отложи разглеждането на мярката на Камен Добрев – шофьора, причинил катастрофата на ул. „Гурко“ в София на 13 юли, с 3,59 промила алкохол в кръвта. Причината е, че адвокатът Марио Найденов – защитник на обвиняемия, има здравословни проблеми. Разглеждането на мярката беше насрочено за 28 юли.

Миналата седмица Софийският районен съд остави Камен Добрев за постоянно в ареста.

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На 13 юли Камен Добрев причини инцидент, при който един автомобил спрял пред пешеходна пътека, след което в него се ударил втори автомобил, който бил ударен от трети. В третия автомобил е бил шофьорът, при чието изследване на кръвната проба са установени 3,59 промила алкохол.

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катастрофа Гурко
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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