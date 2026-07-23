След като ВСС отказа да отстрани Русинова: Правосъдният министър вижда връзка с "Хемусгейт"

"Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че това пазене на Емилия Русинова е свързано с тях. Мога да предположа, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения "Хемусгейт", каза правосъдният министър Николай Найденов пред медиите след като вчера ВСС отказа да отстрани временно прокурор Емилия Русинова като ръководител на Софийска градска прокуратура, докато тече дисциплинарно производство срещу нея.

Според него по разследването за "Хемус" нещата са повече от притеснителни предвид дългия период, в който не се извършва нищо, но и предвид факта, че след като бяха направени публични част от разследванията, то по никакъв начин не продължи.

"Ако проследите кариерното развитие на покурорите впоследствие след отстраняването на първоначалния прокурор от това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване", добави още Найденов.

Статуквото в съдебната власт продължава да действа

Найденов коментира отказа на ВСС да отстрани Русинова, отчитайки, че статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин.

"Възможностите са обжалване, но за да ви кажа със сигурност дали ще го правя, искам да се запозная с мотивите", заяви още Найденов.

Той коментира и изтеклата информация за мотивите, според която няма данни Русинова да упражнява влияние върху прокурорите.

"Ако е така - тези мотиви не състоятелни. Все едно вашите ръководители да нямат право да упражняват влияние върху вашата дейност", добави още правосъдният министър. ОЩЕ: Единодушно: ВСС отказа да отстрани Емилия Русинова