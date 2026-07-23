"Вървяли са пеша": Първи свидетелски разказ за състоянието на откритата Наталия

"Видимо е добре, очакваме днес повече информация. Вървяли са пеша до мястото, на което са открити. Много се зарадва, като ме видя. Поговорихме си, днес специалисти и психолози ще кажат какво й е състоянието. Щастливи сме" - с тези думи Петя, полусестрата на откритата Наталия, описа първата си среща с 11-годишното момиче. Припомняме, че на 24-ия ден след отвличането Наталия бе открита в добро здравословно състояние, като компетентните органи са направили всичко необходимо, за да ѝ осигурят безопасност.

Предстоят лекарски прегледи, както и работа с психотерапевт. Нейният пастрок – 40-годишният Асен, е задържан и предстои да бъде конвоиран до Варна.

В село Константиново съседи на майката на Наталия изказват радостта си и облекчение от това, че най-накрай момичето е открито.

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Самата Петя е полусестра на Наталия, т.е. тя е дъщеря на майката от първия ѝ брак. Петя единствено е успяла да се срещне рано тази сутрин с Наталия и да е прегърне, пише БНТ. Самата тя сподели, че не е видяла по Наталия да има някакви белези, някакви наранявания, изглеждала е в добро здравословно състояние. Петя се чувства облекчена, че Наталия вече е открита и изрази своята благодарност към всички, участвали ли в нейното издирване.

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