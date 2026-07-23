„Не те ме притесняват“: Христо Грозев посочи какво го тревожи след връщането на осъдените за руски шпионаж българи

Никой от властите във Великобритания, които години наред търсиха моето съдействие като свидетел по разследването, не ме потърси и намери за необходимо да ме уведоми, че те са освободени. Нямам притеснение от тези двамата. Те са час от много по-голяма структура, която си действа и без тях. Ако имам някакво притеснение, то е информацията, която има по делото. Това каза журналистът Христо Грозев в ефира на Нова телевизия относно двамата българи - Ваня Габерова и Иван Стоянов, които бяха осъдени във Великобритания за шпионаж в полза на Русия. Те бяха предсрочно освободени и депортирани у нас.

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Грозев посочи публикация в социалните мрежи на бивш български политик, в която според него е използван вътрешен документ по делото, съдържащ личния му адрес. "Това е документ, който може да бъде получен единствено от обвиняемите и техните адвокати. Публикуването му е незаконно и неетично, защото поставя семейството ми в опасност", обясни журналистът.

Журналистът изрази увереност, че българските служби за сигурност вече наблюдават двамата депортирани. "Най-лошото, което може да се случи за България, е тези хора отново да бъдат замесени в подобна дейност", каза той.

По думите му обаче по-големият риск е освобождаването да изпрати погрешен сигнал към бъдещи участници в подобни операции. "Това дава лош пример. Ако някой знае, че ще получи сериозно възнаграждение, а ще излежи само част от присъдата си, това може да насърчи бъдещи подобни операции", посочи журналистът. Според Грозев разследването също не е разкрило цялата картина около дейността на шпионската мрежа. "Не разбрахме всичко, защото британското обвинение се фокусира само върху шест конкретни операции", припомни разследващият журналист.

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Сред публично оповестените мисии са наблюдение на Христо Грозев и негови колеги, както и планове за проследяване на руски дисиденти. По думите му една от най-шокиращите разкрити операции е включвала подготовка за наблюдение на американска военна база в Германия, където се обучават украински военнослужещи. „Целта е била да се събира информация за украински военни и офицери с оглед на последващата им ликвидация“, каза той.

Журналистът твърди, че извън представеното в съда са съществували и други операции, включително мащабни кампании за дезинформация в европейски държави. „Тази група е участвала в операции за създаване на негативно отношение към Украйна в различни европейски страни чрез привидно проукраински, но всъщност провокативни послания. Имало е и други операции, за които все още не знаем“, подчерта той.

Именно тези неизвестни елементи от дейността на мрежата според него остават най-сериозният въпрос след депортирането на двамата осъдени българи.

Припомняме, че Габерова и Стоянов бяха част от групата българи, осъдени на общо 50 години затвор за шпионски операции в цяла Европа в полза на Русия. Те получиха най-малките присъди от цялата група - съответно 6 години и 8 месеца и 5 години и 3 месеца. Според британското законодателство чужди граждани могат да бъдат депортирани, след като излежат половината от наложеното им наказание.

Ръководени от австриеца Ян Марсалек, от името на руското разузнаване, те са извършвали мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници.