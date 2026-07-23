След дни издирване: Намериха отвлечената 11-годишна Наталия, пастрокът й е задържан (СНИМКА)

11-годишната Наталия Асенова, която беше отвлечена от варненското село Константиново от нейния пастрок Асен Симеонов, е открита, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. "Имаме задържан за изчезването й. Наталия е в безопасност и близките й я прегърнаха. Усилията дадоха резултат!", написа вътрешният министър в профила си във Facebook.

11-годишното момиче беше обявено за издирване в началото на месеца.

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След изчезването на моничето, майката разказа, че през мъжът първо я пребил и вързал. После накарал Наталия да тръгне с него чрез заплахи. Близки на семейството съобщиха, че макар да не е биологичен баща на Наталия, мъжът се е грижил за нея, но след като започнал да пие е станал агресивен.

Беше активирана и системата AMBER Alert за издирването на детето. В него се включиха служители на МВР и доброволци, проверявани бяха различни населени места и терени.