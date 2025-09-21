Войната в Украйна:

Пациент вилня и разби кабинети в разгардска болница

21 септември 2025, 08:19 часа 377 прочитания 0 коментара
Пациент вилня и разби кабинети в разгардска болница

Мъж е проникнал с взлом в медицински помещения в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ в Разград“. Подаден е сигнал към полицията, като екипите се отзовават мигновено и чрез навременното им съдействие самоличността на извършителя е установена, и по-късно той е задържан. Това съобщи за БТА изпълнителният директор на болницата д-р Станимир Георгиев.

Той обясни, че мъжът е постъпил като пациент в спешното отделение. След преглед от дежурния лекар, вместо да излезе от болницата, той навлязъл във вътрешността на сградата и се качил на последния етаж.

С взлом успял да разбие кабинета на Районната лекарска колегия на Българския лекарски съюз в Разград. Влязъл също в терапевтичния кабинет в съседното отделение, където няма дежурни медицински лица.

Инцидентът е станал вчера (20 септември). Директорът на болницата в Разград заяви, че тъй като е било почивен ден, е направен само оглед от дежурния персонал, като на първо четене не са установени липси вътре в кабинетите.

„В помещенията няма лекарства и скъпо струваща медицинска апаратура. Те са само дежурни кабинети, където има вещи без ценен характер“, заяви д-р Станимир Георгиев. По негова информация мъжът не е от Разград и в рамките на деня е извършил и други престъпления от подобен характер.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Д-р Георгиев заяви, че това е втори пореден случай с криминален инцидент на територията на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Разград в рамките на седмица. Преди няколко дни граждани, постъпили за преглед в спешното отделение, след агресивно поведение, нанасят удар върху дежурна санитарка в отделението. Почти стигат и до дежурния лекар, но там вече се намесват полицейски служители и за пореден път предотвратяват по-тежък инцидент.

ОЩЕ: 26 тежки катастрофи са станали в страната през изминалото денонощие

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Разград нападение пациент
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес