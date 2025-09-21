Асен Василев: Не планираме нов вот на недоверие към кабинета "Желязков"

Не планираме нов вот на недоверие към кабинета "Желязков". Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в ефира на Нова телевизия. Миналият тази седмица вот беше под мотото "завладяната държава".

Припомняме, че заради завладяната държава Василев заяви следното вчера, 20 септември: "Видя се един безпомощен човек, който се опитва да крещи и да заплашва и единственото нещо, което се изисква от българските граждани, и от министрите на правителството, на които той каза, че се обажда, и от всички нормални прокурори и съдии в тази държава, е най-спокойно да му кажат да си ходи там, откъдето е дошъл, да не си превишава правомощията, и да си свършат работата така, както е по закон".

"Следва голямата битка за бюджета. Вече върви подготовка за вдигане на данъци и обедняване на хората, за да се пълнят касички", добави той.

На протеста във Варна, в защита на Благомир Коцев, заявих че времето за думи свърши. Видяхте малко действия, което не попречи на гражданите на София. Какви други действия ще предприемем - ще видите, каза още Асен Василев след акцията на ПП пред парламента, при която бяха блокирани входовете на Народното събрание.

Василев изрично беше питан и дали се опасява, че ще има действия на прокуратурата срещу него заради делото срещу Коцев и заради случая "Паскал". Ако имаха нещо, вече щяха да действат, отговори той и добави, че замесването на името му е кампания за очерняне.