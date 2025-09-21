"Вижте, ако погледнете от кой сектор идват тези обвинения, ще видите, че това идва от онези народни представители, които или са били част от да го нарека съвместен формат на управление (сглобката). Нека да гледаме по кои въпроси се подкрепя". Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова пред bTV.

Според Киселова, Пеевски иска да привлича внимание, защото е политик. "Не съм останала с впечатление, че на министър-председателя му се казва какво да се прави", добави тя. И уточни, че и на нея ѝ се звъни постоянно, защото всеки иска нещо.

Още: Пеевски да си ходи там, откъдето е дошъл (ВИДЕО)

Тя изрично беше питана какво е влиянието на БСП при вземането на решения от властта, след като е част от нея, но не отговори пряко.

Киселова каза и за евентуална нейна кандидатура за президент: "Такъв въпрос в момента не стои". Но и призна, че БСП обсъжда вътрешно кой да е кандидат за президент на Столетницата. Догодина по това време да говорим, посочи Киселова.

Още: Сигурно Симеон Радев се обръща в гроба, защото г-н Пеевски е един от строителите на държавата