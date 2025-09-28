"Пари има, но вода в Плевен няма": "ВиК холдингът" за водната криза

„В следващите години по данни на Министерство на финансите от държавния бюджет ще бъдат финансирани около 579 проекта от общинската програма, които са на стойност над 775 млн. лв. до края на 2027 г. във ВиК секторът е планирано финансиране за един милиард и сто милиона лева. Средства има, има и проекти, но това е една сума, която е в допълнение“. Това заяви Владимир Бибов, член на Управителния съвет на „ВиК холдинг“ пред БНР. Още: Пропилени години: Първа прогноза за края на водния режим в Плевен

Той обясни, че бордът по водите има за цел да координира и да изготви график за конкретни обекти, които да бъдат рехабилитирани, но за да се гони тази цел – справяне с водната криза в Плевен. „Миналата седмица беше презентирана една сума от председателя на борда и тя беше в размер на 3.7 млрд. лв., които са за най-спешните обекти, свързани с водоподаването в Плевен като довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. Тази сума е формирана на подробни доклади, представени от институциите, участващи в борда“, коментира Бибов.

Как ще се реши водната криза?

Той добави, че дори със средствата и силите, които се влагат, те са недостатъчни и не могат да компенсират темпа на амортизация на водопроводната и канализационната мрежа в Плевен. „Водата, която постъпва към Плевен не може да бъде компенсирана и не може да компенсира загубите, които има по вътрешната водопроводна мрежа“, коментира Бибов. Той допълни, че към момента режимът на водата в Плевен – 3 часа пред деня и 3 часа през нощта се задържа в най-критичните зони в града, въпреки понижаващото се входящо количество на вода. Други мерки, които, по думите му, са дали ефект са почистване на отводнителните канали на „Напоителни системи“ и чрез които се оросяват шахтовите кладенци. „С тези краткосрочни и средносрочни мерки община Плевен прави своите процедури, за да може да започне рехабилитация на довеждащите водопроводи“, коментира Бибов.

Според него политическата подкрепа може само и единствено да ускори административните процедури. Всички решения се взимат на базата професионален анализ и техническа обоснованост, добави той.

Бибов заяви, че за да се оправи водната криза дългосрочно и завинаги са нужни десетки милиарда лева. „Трябва да сме наясно със съответния проблем и да влагаме всички сили и да търсим всички финансов инструменти, чрез които да подпомогнем ресурса, защото и самата метеорологична обстановка ни показва колко е важно да го използваме и съхраняваме правилно“, коментира още той.

