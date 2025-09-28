Кои са първите признаци за проблеми с дюзите в автомобила?

Дюзите (инжекторите, свещите) са важен компонент в горивната система на автомобила. Проблемът е, че с течение на времето се износват, замърсяват и повреждат. Това води до намалена производителност на колата, увеличен разход на гориво и дори повреда на двигателя.

Основни признаци за повреда на дюзите

Проблеми със стартирането на двигателя

Един от първите признаци на дефектни дюзи е трудността при стартиране на двигателя. Този симптом е особено забележим през зимата. Може да забележите, че стартерът върти по-дълго от обикновено, но двигателят не иска да стартира. Запушените или течащи дюзи предотвратяват правилното разпръскване на горивото в горивната камера. Горивната смес става твърде бедна или твърде богата. В първия случай двигателят просто няма достатъчно гориво за стартиране. Във втория случай излишният бензин залива свещите, предотвратявайки искрите им. Стартирането е забавено или дори невъзможно.

Нестабилен празен ход на двигателя

Друг симптом на проблеми с дюзите е нестабилният двигател на празен ход. Обикновено той трябва да работи плавно и без потрепване, когато не натискате педала на газта. Ако забележите, че стрелката на тахометъра постоянно подскача и двигателят многократно прекъсва, това е причина за безпокойство. Причината за такова поведение е неравномерното подаване на гориво. Запушените дюзи за гориво пречат на правилното дозиране на горивото на празен ход. Горивната смес става или твърде бедна, или твърде богата.

Повишен разход на гориво

Неизправните дюзи могат значително да увеличат разхода на гориво на вашия автомобил. Ако забележите, че разходът ви на гориво е осезаемо по-висок от преди, това е сериозна причина да се замислите за състоянието на горивната система. Причината е проблем в процеса за образуване на сместа. Запушените или износени дюзи нарушават състава на горивната смес. В резултат на това двигателят трябва да изгаря повече гориво, за да поддържа необходимата мощност. Повишеният разход на гориво изисква чести посещения на бензиностанции. Стандартният разход на гориво се увеличава с 30-40%. Ако забележите прекален разход на гориво, се препоръчва проверка на дюзите.

Загуба на мощност

Намаляването на ускорението и общата производителност на двигателя е друг признак за проблеми с дюзите. Ако колата ви ускорява осезаемо по-бавно и трябва да натискате газта по-силно при изпреварване, това е причина за безпокойство. Причината за загубата на мощност е дисбаланс в гориво-въздушната смес. Запушени или износени дюзи предотвратяват правилното дозиране и разпръскване на горивото в цилиндрите. В резултат на това то не изгаря напълно и двигателят получава недостатъчна енергия. Този ефект е особено забележим при рязко ускорение и изкачване на хълмове. Двигателят започва да се задавя, губи мощност и не работи толкова добре. В тежки случаи може дори да чуете детонационно чукане. Това показва, че компонентите на цилиндро-буталната група скоро ще се нуждаят от смяна. Ако забележите, че колата ви е станала мудна и неуправляема, трябва незабавно да проверите дюзите.

Черен дим от ауспуха

Един от ясните признаци за дефектни дюзи е черният дим от ауспуха. Ако забележите, че колата ви отделя повече дим, особено при ускорение, това е сериозна причина за безпокойство. Черният дим се причинява от прекалено богата смес гориво-въздух. Запушени или течащи дюзи доставят твърде много гориво към цилиндрите, предотвратявайки пълното му изгаряне. Неизгоряло гориво навлиза в изпускателната система, оцветявайки дима в черно.

Миризма на бензин в салона

Ако усетите силна миризма на гориво в купето по време на шофиране, това е причина за сериозно безпокойство. Бензиновите пари са неприятни и опасни за вашето здраве. Те могат да причинят главоболие, гадене и дори отравяне. Миризмата се причинява от течащи дюзи. Поради износване или повреда на корпуса им, горивото започва да изтича покрай дюзите директно във всмукателния колектор. Оттам бензиновите пари навлизат в купето през вентилационната система.