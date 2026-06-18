Кабинетът "Радев":

Пеевски поиска прокуратурата да го опази от Демерджиев

18 юни 2026, 16:57 часа 452 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пеевски поиска прокуратурата да го опази от Демерджиев

"Сигнал до прокуратурата за проверка на твърдения и действия на вътрешния министър Иван Демерджиев подаде адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски - Хамид Хамид. Искането за проверката е по повод многобройните медийни изяви на МВР министъра, в които той говори за извършвани проверки и разследвания срещу лидера на ДПС и ПГ на ДПС, на каквито по закон МВР няма право". Това съобщава ДПС, водено от Делян Пеевски.

Припомняме, че Хамид излетя от поста заместник-председател на ДПС съвсем наскоро - ОЩЕ: Трус в ДПС: Пеевски премахна емблематични имена от ръководството на партията (СНИМКИ)

Иначе в прессъобщението на ДПС сега се казва още: "Адвокатът посочва, че има информация и настоява за проверка от прокуратурата дали Демерджиев, злоупотребявайки с властта, която му е дадена, заедно с високопоставени служители на полицията са склонявали кметове и бизнесмени да станат "кошаревски" свидетели срещу (Делян) Пеевски, фабрикувайки "сигнали" и "свидетелства", за да удовлетворят личните, реваншистки желания на министъра срещу политически опонент".

За кои точно кметове и бизнесмени става въпрос в прессъобщението на ДПС удобно не посочват.

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Делян Пеевски Иван Демерджиев кошаревски свидетели
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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