Разследвана за връзки с Еврото води делото срещу Теодора Георгиева? Сарафов цитирал свидетели, преди те да говорят?

Казусът около българския европрокурор Теодора Георгиева се заплита все повече. Дни след като българската прокуратура я нарече "Теди Еврото", свърза я с издирвания бивш следовател и считан за брокер на влияние в съдебната власт Петьо Петров - Еврото и заговори за това, че е получавала подкупи от него на стойност 10 000 лв. на месец, започнаха да се появяват любопитни подробности. Те повдигат повече въпроси, отколкото дават отговори, във връзка с действията на държавното обвинение.

Различни неофициални информации от BIRD.bg и "Свободна Европа" сочат, че наблюдаващият прокурор по делото срещу Теодора Георгиева е магистрат, разследван преди за получаване на подкупи от Петьо Еврото (там разследването е прекратено), както и че изпълняващ функциите главен прокурор извън мандат Борислав Сарафов е дал на чуждестранни европрокурори данни за свидетелски показания срещу Георгиева дни преди такива да бъдат направени. Интересното е също така, че точно преди около година приключи разследване на прокуратурата, което не откри нередности на магистрати, които да са били подкупвани от Петьо Еврото. Сега обаче такъв се оказва Теодора Георгиева и свидетелски показания на трима неназовани свидетели са дадени именно в онзи период.

Наблюдаващият прокурор е бил разследван за връзки с Петьо Еврото?

Според неофициална информация на разследващата медия BIRD.bg отделеното дело срещу Георгиева е с наблюдаващ прокурор Божидара Ганева от Софийска градска прокуратура (СГП). Въпреки това името ѝ не е споменато в прессъобщението на прокуратурата от 10 март, заличен е и номерът на преписката.

В публичното пространство вече изтекоха показания на разпитани от Софийска районна прокуратура свидетели, които уличават в корупция Борислав Сарафов, бившата зам.-апелативна прокурорка на София и настоящ и.ф. градски прокурор Емилия Русинова, бившата градска прокурорка Илиана Кирилова и тогавашната ѝ заместничка Божидара Ганева. Въпросните свидетели сочат например, че Сарафов и Русинова са получавали указания от Петьо Еврото как да се решават дела, за което са получавали подкупи за 20 000, 30 000, 50 000 до 100 000 лв. Такова твърдение пред СРП прави лично бившата съпруга на Еврото Любена Павлова.

За зависимост на висши прокурори от Петров е свидетелствал и съоснователят на охранителната фирма "Делта гард" Димитър Спасов - Митко Каратиста. Подобни показания дават и други свидетели, според публикации на BIRD и Антикорупционния фонд.

Така стигаме до Божидара Ганева, чието име е цитирано от BIRD в случая - налични са свидетелски показания, според които тя е посещавала ресторант "Осемте джуджета".

Преди две години, докато в Народното събрание течаха изслушвания в сформираната комисия за Петьо Еврото и Мартин Божанов - Нотариуса, тя се появи, за да отговори "на интереса, проявен към моята личност", по думите ѝ. Председателят на комисията Никола Минчев (ПП-ДБ) даде да се разбере, че няма нужда от нейно изказване, но Ганева настоя. Била случайно там и решила "да седне", както се вижда от стенограмата на заседанието. Тя призна че е разследвана за контакти с Еврото, но не даде подробности, „тъй като имам друго качество“ по това дело. А също така сподели за заплахи към нея (според службите), без обаче да конкретизира дали те са от или заради Нотариуса, или по друг повод.

Тогава тя каза и следното: "Аз имам забрана със заповед от административния ръководител да се запознавам – да удължавам срокове, да извършвам каквато и да е административна дейност по делото, така наречено, за Нотариуса, както и за Петьо Петров –Еврото".

В крайна сметка прокуратурата прекрати делото срещу Ганева и други магистрати за връзки с Петьо Еврото. От постановлението на СГП отпреди почти една година ставаше ясно, че обвинението няма доказателства за корупционна зависимост на нито един магистрат, замесен в аферата "Осемте джуджета".

Случаят с Теодора Георгиева

Миналата седмица, по време на дебат в Европейския парламент, европейският главен прокурор Лаура Кьовеши съобщи, че дисциплинарното производство на Европейската прокуратура срещу българския европрокурор Теодора Георгиева е стигнало до заключение, че има три случая на "неправомерно поведение". Още през септември миналата година стана ясно, че колегиумът на Европрокуратурата е образувал дисциплинарно производство срещу българската европрокурорка. През март 2025 г. тя бе временно отстранена от поста си. Причината беше, че започна проверка срещу нея за действията ѝ по делото за разширението на българското газохранилище "Чирен".

Георгиева се оплака, че българската държава пречи на разследването за разширяването на газохранилището. Впоследствие тя обвини лидера на "ДПС-Ново начало" - санкционирания от САЩ и Великобритания за корупция Делян Пеевски - в натиск и заплахи, като каза, че по делото имало данни, че той е поискал подкуп от 20 млн. лв. от фирми, работили по проекта. Пеевски отхвърли твърденията и контраатакува, като обвини Георгиева, че е "ортачка" на Петьо Еврото.

По-късно в медиите изтече запис от офис на бившия следовател Петьо Петров - Петьо Еврото, обявен за издирване след аферата "Осемте джуджета", в което Георгиева е на фокус. След записа бяха повдигнати въпроси за евентуална намеса на Еврото в номинацията на Георгиева за европейски прокурор от България.

Преди дни стана ясно, че самата тя е изпратила сигнал до правосъдния министър в служебния кабинет Андрей Янкулов, в който твърди, че е била заведена в ресторант "Осемте джуджета" и представена на Петьо Еврото от "назован високопоставен прокурор в Прокуратурата на Република България", с когото тя е била "в близки колегиални и приятелски отношения". Според нея записите са изрязани така, че да не уличат другия магистрат и той да остане скрит.

В сигнала се твърди още, че видеото е било част от веществени доказателства по разследванията на прокуратурата срещу Петьо Еврото от 2023 г., "при станалото публично известно противопоставяне между отстранения бивш главен прокурор Иван Гешев и назначения за временно изпълняващ длъжността след него Борислав Сарафов". Георгиева направи връзка между клипа и дела, по които тя е работила като представител на Европейската прокуратура, включително разследването за проекта за разширяване "Чирен".

И още - Теодора Георгиева твърди в сигнала до Янкулов, че е подлагана на натиск и заплахи от страна на висши прокурори и "политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания". Делян Пеевски се разпозна в тези думи и съобщи, че ще сезира "ад хок прокурора, Софийска градска прокуратура и Европейската прокуратура" за "лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшивия "сигнал" от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева".

Заради сигнала Георгиева вече е с охрана, съобщи служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Трима свидетели срещу Теодора Георгиева: Сарафов издал думите им, преди те да бъдат изказани?

В "контриращото" прессъобщение на прокуратурата от 10 март 2026 г. се казва, че СГП разполага с показания от 2025 г. на поне трима анонимни свидетели, които твърдят, че отстранената българска европрокурорка редовно е получавала подкупи от Петьо Петров - Еврото в ресторант "Осемте джуджета".

В тази връзка се появи информация от "Свободна Европа", която повдига още повече въпроси. Историята ни връща към април 2025 г., когато Георгиева вече е била временно отстранена от длъжност заради проверката от институцията, оглавявана от Лаура Кьовеши. Заради съмненията, че Еврото е влияел в процедурата около избора на Теодора Георгиева, Европрокуратурата е изпратила у нас своя мисия с двама чуждестранни обвинители. Тяхната задача е била да съберат информация дали срещу българския европрокурор има данни за корупция, както и дали върху нея може да е било упражнено влияние в каква посока да води европейското разследване за "Чирен".

Според неофициална информация на медията двамата колеги на Георгиева са дошли в София в периода между 13 и 15 април 2025 г. В края на мисията си те са се срещнали със Сарафов, а той ги информирал, че българската прокуратура разполага със свидетелски показания, които уличават Георгиева във вземане на подкупи.

Нищо от това не е съобщавано до онзи момент от прокуратурата. От справката на обвиненето сега е умишлено заличена датата, на която я образувано въпросното разследване за корупция. Само че прокурорският пресцентър е допуснал пропуск - посочил я е в прессъобщението към справката. Датата е 25 април 2025 г. Ако информацията на "Свободна Европа" е вярна, това означава, че Сарафов е казал на двамата европейски прокурори за свидетелски показания за корупция срещу Георгиева десетина дни преди да започне разследването, по което въпросните показания са събрани.

Предполагаемото твърдение на Борислав Сарафов, който е извън мандат по закон от 21 юли 2025 г., съвпада с момента, в който СГП прекратява разследването, по което се търсят именно корумпирани от Петьо Еврото магистрати.