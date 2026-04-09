Пиян-залян: Хванаха мъж с близо 3 промила алкохол на пътя София - Варна

09 април 2026, 15:17 часа
Снимка: ОДМВР - Пловдив
Пиян-залян: Хванаха мъж с близо 3 промила алкохол на пътя София - Варна

Задържан за срок до 24 часа е 40-годишен мъж, тъй като в сряда, около 20:30 часа, е установен да управлява лек автомобил по пътя между София и Варна след употреба на алкохол, с концентрация в издишания въздух 2,71 промила. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч.

Още: Антирекордът е счупен: Пиян шофьор карал с 5,95 промила

Мъжът е дал кръвна проба за анализ. По случая в Районното управление на МВР в Ловеч е образувано бързо производство и работата продължава.

БТА припомня, че по-рано тази седмица жена с 2,52 промила алкохол в издишания въздух бе установена да шофира в Троян.

Още: Шофьори, внимавайте зад граница: Списък с глобите и лимитите за алкохол в Европа през 2026 г. (ГРАФИКА)

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
