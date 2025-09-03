Пламнал автобус затвори пътя Варна-Бургас

Автобус се запали на пътя Варна-Бургас, в района на село Рудник. Автобусът е с румънска регистрация, превозващ 45 туристи. Сигналът е подаден около 15:45 ч., пише Фокус.
Автобусът се е самозапалил. По предварителна информация огънят е тръгнал от задната част на превозното средство. Движението бе затворено в двете посоки.
Няма обходен маршрут, участниците в движението изчакват загасянето на превозното средство. За щастие, при инцидента няма пострадали.
