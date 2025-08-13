Войната в Украйна:

По 170 нарушения средно на денонощие по пътищата в Русенско

13 август 2025, 13:57 часа 249 прочитания 0 коментара
Общо 5287 нарушения са регистрирани през изминалия месец по пътищата в Русенско. Това съобщи началникът на сектор "Пътна полиция" в Русе главен инспектор Николай Ненков. 

За нарушенията пътните полицаи са издали 840 акта и 2216 фиша. Засечени са 63 шофьори, които са употребили алкохол. От тях 20 са били с над 1,2 промила и по тези случаи са заведени досъдебни производства. Спрени от движение са 63 превозни средства поради техническа неизправност.

Статистиката показва, че в областта за изминалия месец са регистрирани 151 тежки катастрофи с 48 ранени и един загинал, предаде БТА. 

Ненков информира, че при организираната специализирана акция по контрол на скоростта по линия на ROADPOL (Европейска мрежа на службите на пътна полиция) са засечени 887 нарушения. По-голямата част от тях – 876, са за превишена скорост. Общо 410 от нарушенията са били в населени места. Установени са шестима шофьори, които са превишили скоростта с над 50 км/ч извън населените места и 100, които са управлявали превозни средства с над 50 км/ч в населени места.

Елена Страхилова
