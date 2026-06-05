Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Измама за хиляди евро в Пловдив: Задържаха брокер за фалшиви сделки "на зелено"

05 юни 2026, 9:12 часа 660 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Измама за хиляди евро в Пловдив: Задържаха брокер за фалшиви сделки "на зелено"

Схемата е класическа – доверие, градено с години, обещания за бърза печалба от имоти и фиктивни документи. Брокерът на недвижими имоти от Пловдив Христо Даракчиев вече е в ареста с повдигнато обвинение за измама в големи размери. Разследване на Нова телевизия разплита мрежата от ужилени клиенти, чийто брой непрекъснато расте.

ОЩЕ: Схема: Баща и син пратиха бременна да краде имот от покойник

Как е действал Даракчиев?

Потърпевшите описват добре премислен сценарий. Брокерът е използвал доброто си име от минали успешни сделки, за да спечели пълното доверие на клиентите. Примамката са били апартаменти „на зелено“ в новостроящи се сгради на атрактивно ниски цени с цел последваща препродажба и бърза печалба.

Изискването е било да се даде т.нар. „стоп капаро“ или депозити в размер на хиляди евро за „запазване на имота“.

Даракчиев е водел клиентите в офиса на агенцията, в която работи, за да подпишат договорите. Оказва се обаче, че той е принтирал бланки зад гърба на шефа си и вероятно е фалшифицирал неговия подпис, както и тези на инвеститорите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Парите са превеждани по личната сметка на брокера или са давани „на ръка“. В сметките на агенцията или на строителните фирми не е постъпил нито лев. Когато клиентите започнали да си искат парите, Даракчиев си измислял оправдания с „проблеми с инвеститора“ и барел за време.

Измамени са между 12 и 15 души, като в момента продължават да излизат още хора, ужилени от брокера. Сумата, която той е откраднал е около 200 000 евро

Управителят на агенцията, в която е работил Даракчиев, е категоричен, че фирмата няма нищо общо и също е жертва на злоупотреба с името ѝ.  

Малко преди ареста си, самият Христо Даракчиев отрече всичко: „Нямам идея за какво говорите, наистина“.

Ден след заснемането на материала брокерът е задържан. От Районната прокуратура в Пловдив потвърдиха, че срещу него е образувано досъдебно производство, като са обединени няколко преписки. На 29 май му е повдигнато официално обвинение за измама в големи размери, а съдът го остави за постоянно в ареста.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пловдив брокери имоти на зелено имотна измама
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес