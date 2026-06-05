Измама за хиляди евро в Пловдив: Задържаха брокер за фалшиви сделки "на зелено"

Схемата е класическа – доверие, градено с години, обещания за бърза печалба от имоти и фиктивни документи. Брокерът на недвижими имоти от Пловдив Христо Даракчиев вече е в ареста с повдигнато обвинение за измама в големи размери. Разследване на Нова телевизия разплита мрежата от ужилени клиенти, чийто брой непрекъснато расте.

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Как е действал Даракчиев?

Потърпевшите описват добре премислен сценарий. Брокерът е използвал доброто си име от минали успешни сделки, за да спечели пълното доверие на клиентите. Примамката са били апартаменти „на зелено“ в новостроящи се сгради на атрактивно ниски цени с цел последваща препродажба и бърза печалба.

Изискването е било да се даде т.нар. „стоп капаро“ или депозити в размер на хиляди евро за „запазване на имота“.

Даракчиев е водел клиентите в офиса на агенцията, в която работи, за да подпишат договорите. Оказва се обаче, че той е принтирал бланки зад гърба на шефа си и вероятно е фалшифицирал неговия подпис, както и тези на инвеститорите.

Парите са превеждани по личната сметка на брокера или са давани „на ръка“. В сметките на агенцията или на строителните фирми не е постъпил нито лев. Когато клиентите започнали да си искат парите, Даракчиев си измислял оправдания с „проблеми с инвеститора“ и барел за време.

Измамени са между 12 и 15 души, като в момента продължават да излизат още хора, ужилени от брокера. Сумата, която той е откраднал е около 200 000 евро

Управителят на агенцията, в която е работил Даракчиев, е категоричен, че фирмата няма нищо общо и също е жертва на злоупотреба с името ѝ.

Малко преди ареста си, самият Христо Даракчиев отрече всичко: „Нямам идея за какво говорите, наистина“.

Ден след заснемането на материала брокерът е задържан. От Районната прокуратура в Пловдив потвърдиха, че срещу него е образувано досъдебно производство, като са обединени няколко преписки. На 29 май му е повдигнато официално обвинение за измама в големи размери, а съдът го остави за постоянно в ареста.