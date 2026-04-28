По обвинения в принуда: Кирил Петков и Божидар Божанов се изправят пред съда

Софийският градски съд ще проведе разпоредително заседание по делото срещу бившия лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов. Двамата са подсъдими за опит за принуда на бившия министър на електронното управление в кабинета "Денков" Александър Йоловски.

ОЩЕ: Със солена гаранция: Кирил Петков с второ обвинение

Обвиненията

Според обвинението през октомври 2023 година в столично заведение Кирил Петков с агресивен тон е казал на Йоловски, че трябва да съгласува задължително с Божидар Божанов действията си, когато предприема уволнения на хора, назначени от Божанов.

Бившият лидер на "Продължаваме Промяната" заплашил, че ако не изпълни нарежданията ще последват негативни последици за Йоловски, твърдят още от прокуратурата.

Обвинението срещу Божидар Божанов е, че в качеството си на министър на електронното управление през 2022 г. е нарушил Закона за защита на класифицираната информация и дал предимство на консорциум от фирми за спечелването на обществена поръчка.

ОЩЕ: Божанов дава депутатския си имунитет, обясни за "Информационно обслужване" и Йоловски

Това е втори опит да стартира процесът, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне. До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил заместник-министър в кабинета на Кирил Петков и по този начин може да не бъде безпристрастен по време на процеса.