Побой в центъра на София: Двама са задържани

12 ноември 2025, 11:20 часа 181 прочитания 0 коментара
Двама мъже - на 18 и 27 години, са задържани и с повдигнати обвинения за побои над трима души в центъра на София, предава Нова телевизия.

Според Софийската градска прокуратура те удряли с юмруци и ритали в главата мъж пред заведение на ул. „Георги С. Раковски“. Пострадалият загубил съзнание. Нападението е извършено към 00:40 часа на 11 ноември.

Единият от задържаните нападнал без причина и други двама мъже, счупил витрина на вратата на заведение, след което е заплашил полицейски служители, че ще избие тях и семействата им.

Двамата обвиняеми са осъждани. С постановление на наблюдаващ прокурор са задържани за срок до 72 часа. Предстои държавното обвинение да поиска от Софийския районен съд налагане на постоянен арест.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
