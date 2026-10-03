Година след наводнението: "Елените" чака възстановяване и справедливост

Навършва се година от опустошителното наводнение в курортен комплекс "Елените", при което живота си загубиха четирима души. Година по-късно разследването продължава, а в комплекса животът, все още не е възстановен, сякаш времето е спряло. Адвокат Иво Баев нарича града "мъртъв". Tой разказва, че германски туристи дори правят снимки на "Елените". "Атракция. Само че тази атракция на чий гръб е? На гърба на всички собственици, които изгубиха апартаментите си", допълни той в ефира на Нова телевизия.

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Почистването и възстановяването на Елените не върви, защото година по-късно полемиката между държавата, общинската власт и частните собственици продължава. А опасността от ново наводнение е реална. Собственикът на вила в курорта Георги Гюров казва, че аквапаркът е трябвало да бъде премахнат, но вместо това е засипан. Колекторът се намира под него и не е изчистен. А Баев подчертава, че трябва да има съвместни действия, но в момента такива няма.

Година по-късно колекторът пред хотел "Негреско", построен над реката, е напълно затрупан на места и не може да поеме речните води.

Жители настояват за спешна намеса на държавата за обезопасяване на речното корито. Същото, за което Регионалната дирекция по строителен контрол намери нарушения. Началникът РДНСК Бургас Кети Вълкова обясни, че е издадена заповед за премахване на незаконен строеж, а именно корекцията на трасето на коритото на река Козлука. Тази заповед в момемнта е в процедура по обжалване. От строителния контрол поискаха и обявяване на разрешенията за строеж на апартхотел Негреско за нищожни.

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Доказателствата по случая, събрани до момента от държавното обвинение, са събрани в 70 тома, разпитани са над 60 свидетели, а разследването все още не е финализирано.

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Христо Колев от Окръжната прокуратура в Бургас обясни, че са изготвени 10 експертизи - медицински и технически, като е назначена най-важната от тях, а именно хидроложка и строително-техническа, която е комплексна - т.е. петорна. Назначена е на вещи лица от БАН, като тя трябва да бъде изготвена в началото на 2027 г. Привлечени под отговорност все още няма, като се очаква прокуратурата да се произнесе.

В същото време склонът над призрачния град, който е урбанизиран и предназначен за ново стоителство, в момента е обявен за публична продан от частен съдебен изпълнител за близо 3 млн. евро.