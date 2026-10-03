Дронове парализираха летището във Вилнюс, в Молдова се взривиха дронове (ВИДЕО)

Извънредни мерки и въздушни тревоги в Източна Европа. Летището във Вилнюс беше временно затворено, а в цялата литовска столица беше обявено жълто ниво на опасност заради заплаха от безпилотни летателни апарати. По същото време министерството на отбраната на Молдова съобщи за навлизането на пет дрона в своето въздушно пространство. ОЩЕ: Пак проблеми на летището във Вилнюс заради контрабандните балони от Беларус

Five drones crossed into Moldovan airspace this morning, triggering explosions and leaving wreckage across several districts, according to the country's Defense Ministry. https://t.co/nhGViBtvSg pic.twitter.com/dhObVbTwYZ — WarTranslated (@wartranslated) October 3, 2026

В Литва военните задействаха протоколи за сигурност, след като беше засечена възможна заплаха, свързана с дрон, предаде обществената медия LRT. Заплахата предизвика незабавна реакция – на мобилните телефони на жителите в региона бяха изпратени спешни предупреждения с призив да потърсят безопасно място.

От Националния център за управление на кризи потвърдиха, че във въздуха са вдигнати изтребители, а въздушното пространство над летище Вилнюс е временно затворено заради активност на неидентифицирани летящи обекти.

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Сходна тревожна ситуация се е разиграла и в Молдова. Тази сутрин пет безпилотни летателни апарата са нанесли пробив във въздушното пространство на страната. Според официалната информация на Министерството на отбраната на Молдова инцидентът е предизвикал серия от експлозии, а в няколко района на страната са открити отломки от свалените или паднали дронове.

Към момента институциите в двете държави продължават работата по установяване на пълните обстоятелства около инцидентите.