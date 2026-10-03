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България на подиума: Божидар Саръбоюков е трети в света

03 октомври 2026, 10:20 часа 833 прочитания 0 коментара

Един от най-обещаващите таланти на България не само в леката атлетика, а и в спорта изобщо постигна нещо много голямо. Божидар Саръбоюков, който се състезава в дългия скок, завърши състезателната година на трето място в света. През 2026 г. той взе участие във всички турнри на Диамантената лига и взе няколко медала - от Световното първенство в зала, Европейското първенство на открито и Световния шампионат Ultimate. Освен това, Саръбоюков направи и няколко поправки на националния ни рекорд в скока на дължина.

Божидар Саръбоюков е трети в света

След края на състезателната година в скока на дължина, Божидар Саръбоюков събра актив от 1357 точки. Това го нарежда на трето място в света. Пред него са гръкът Милтиадис Тентоглу, който е първи с 1402 точки и ямяецът Таджей Гейл, който е втори с актив от 1364 пункта. Челната петица допълват Италианецът Матия Фурлани с 1352 точки и швейцарецът Симон Ехамер с актив от 1339 точки.

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Божидар Саръбоюков

Саръбоюков взе няколко медала през 2026 г.

Божидар Саръбоюков напълно заслужи третото място, като взе участие във всички турнири от Диамантената лига и завърши четвърти във финала на веригата. Той донесе по един бронз от Световното първенство в зала в Торун и от Европейското първенство на открито в Бирмингам. На последното си състезание за годината - Световния шампионат Ultimate в Бъдапеща, българинът завърши втори. Освен всичко това, Саръбоюков направи няколко поправки на националния ни рекорд в скока на дължина, като най-доброто му постижение е 8.49 метра.

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Лека атлетика Божидар Саръбоюков
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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