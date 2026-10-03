Изтичане на газ спря бързия влак за Бургас на гара Карлово

Изтичане на газ от цистерна е установено на жп гарата в Карлово. На място се очаква да бъдат предприети необходимите мерки за обезопасяване на района, съобщи БНТ. Заради инцидента бързият влак от София за Бургас е спрян на жп гара Христо Даново за неопределено време.

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Очаква се информация от компетентните служби за причините за изтичането и кога движението на влаковете ще бъде възстановено.