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Изтичане на газ спря бързия влак за Бургас на гара Карлово

03 октомври 2026, 9:08 часа 699 прочитания 0 коментара
Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com
Изтичане на газ спря бързия влак за Бургас на гара Карлово

Изтичане на газ от цистерна е установено на жп гарата в Карлово. На място се очаква да бъдат предприети необходимите мерки за обезопасяване на района, съобщи БНТ. Заради инцидента бързият влак от София за Бургас е спрян на жп гара Христо Даново за неопределено време.

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Очаква се информация от компетентните служби за причините за изтичането и кога движението на влаковете ще бъде възстановено.

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влак изтичане на газ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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