Зеленски поиска от Тръмп да санкционира създателите на руския "Старлинк"

Украинският президент Володимир Зеленски поиска от президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи санкции срещу руски и китайски компании, които според украинския лидер участват в разработването на сателитна мрежа, конкурираща се със "Старлинк" на Илон Мъск, съобщи Financial Times. Припомня се, че по-рано тази година Мъск е блокирал достъпа на руските сили, след като те са започнали да използват "Старлинк" за насочване на дронове, атакуващи Украйна.

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Според Зеленски това е принудило Русия да ускори плановете за създаване на собствена сателитна мрежа - "Расвет", като това става с китайска помощ. Той заяви пред вестника, че Китай си сътрудничи с Русия по тази технология и "Расвет" може да заработи "до края на тази година или началото на следващата".

"Знаем, че Китай работи върху сателити, работи върху възможността да помогне на Русия да създаде аналог на "Старлинк", отбеляза Зеленски. Държавният глава предупреди, че подобна възможност би позволила на Кремъл да подобри точността на въздушните удари, след като руският диктатор Владимир Путин засилва въздушната си кампания срещу Украйна в опит да я принуди да се подчини тази зима.

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Зеленски е повдигнал и темата за използването на дронове с поддръжка на "Старлинк" за удари навътре в руска територия. По този въпрос Тръмп е препратил украинския лидер към главния изпълнителен директор на SpaceX – Илън Мъск с думите, че трябва да говорят с него.