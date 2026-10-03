"Лекари в помощ на пациентите“: Движение, знание и увереност по пътя към раждането

Грижата за бъдещата майка започва много преди постъпването в родилната зала. Медицинското проследяване, подходящата физическа активност и достъпът до достоверна информация са част от съвременния комплексен подход към бременността и раждането. Все по-важно е жената не само да бъде наблюдавана медицински, но и да разбира промените, които настъпват в тялото ѝ, и да участва активно в грижата за собственото си здраве.

Именно върху връзката между медицината, движението и информирания подход към раждането поставят акцент в рубриката на Actualno.com - "Лекари в помощ на пациентите“, акушер-гинекологът доц. д-р Весела Карамишева и физиотерапевтът Симона Богданова.

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Движението през бременността

"Индивидуално съобразената физическа активност може да подпомогне поддържането на мобилността, мускулния тонус и добрата стойка и да намали част от дискомфорта, свързан с променящия се център на тежестта и нарастващото натоварване върху опорно-двигателния апарат", каза Симона Богданова.

Особено внимание експертите поставят и върху правилното дишане, осъзнатото движение, мобилността на таза и адаптирането на упражненията към различните етапи на бременността. Важното послание е, че движението през този период не е стремеж към спортни резултати. Натоварването трябва да бъде безопасно и индивидуално съобразено, а при наличие на медицински рискове – обсъдено с наблюдаващия акушер-гинеколог.

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Естественото продължение на темата за активната бременност е разговорът за самото раждане. "Нормалното раждане и цезаровото сечение не трябва да бъдат противопоставяни. Начинът на родоразрешение се определя според медицинските показания, индивидуалното протичане на бременността, състоянието на майката и плода и динамиката на самото раждане. Целта е една – максимална безопасност за майката и детето", сподели доц. д-р Карамишева.

Двамата медици ще дадат обсъдят подробно тази важна за жените тема на форум "Мама в движение", който ще се проведе през октомври в Клуб "Перото" в НДК.