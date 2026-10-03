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Разкрития след инцидента във "Флайдубай": Вторият пилот бил със забрана за летене заради екстремизъм

03 октомври 2026, 8:57 часа 1144 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay.com
Разкрития след инцидента във "Флайдубай": Вторият пилот бил със забрана за летене заради екстремизъм

На пилота, нападнал капитана на полета на „Флайдубай“, по-рано е било забранено да лети от властите в страната му, които са го подозирали в екстремистки възгледи. Според високопоставени представители на разузнаването на втория пилот, чийто баща е от Оман, а майка му - сирийка, е било забранено да пилотира самолети по съображения за сигурност от оманските власти, които са смятали, че е бил повлиян от радикални ислямистки групировки по време на престоя си в Сирия. Той е бил определен като заплаха за сигурността.

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Вторият пилот беше идентифициран като 29-годишния Хамам ал Хамами. Според официални лица през 2024 г. той е преминал обучение за втори пилот, но след като у него са открити „екстремистки материали“, е преместен на административна длъжност. Впоследствие започва работа в авиокомпания от ОАЕ, като не е ясно колко задълбочено е бил проверен при наемането си. Той се е присъединил към авиокомпанията „Флайдубай“, след като е напуснал предишния си работодател „Оман Еър“ и е кандидатствал безуспешно за работа в авиокомпанията на Обединените арабски емирства - „Емирейтс“.

Източници съобщават, че на 1 октомври Ал-Хамам е бил транспортиран от Саудитска Арабия до Обединените арабски емирства (ОАЕ). Той сътрудничи на разследващите инцидента органи и вече е заявил, че е „възнамерявал да разбие самолет в Израел“.

ОАЕ вече отмениха всички полети до Израел, но двете страни се споразумяха за репатриращи полети, които започнаха да се изпълняват на 2 октомври, за да върнат пътниците, блокирани в ОАЕ след преустановяването на полетите между двете държави.

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Инцидентът стана на 30 септември на борда на самолет, летящ от Дубай до Тел Авив в Израел. По време на полета вторият пилот намушка индийския командир на самолета, който въпреки това успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътници и членове на екипажа да обезвредят нападателя. Самолетът успя да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия.

Пострадалият първи пилот е индийски гражданин, който е получил сериозни наранявания и в момента е в болница. 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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