Нидерландия въвежда собствен акциз върху електронните цигари

Закон за налагане на акциз върху продажбата на електронни цигари е подготвил заместник-министърът на финансите на Нидерландия Елко Еренберг, съобщи нидерландската новинарска агенция АНП. На европейско равнище това се обмисля от известно време, но той не иска да чака. Все още не е известно колко висок ще бъде акцизът. Заместник-министърът иска пушенето на електронни цигари да стане също толкова скъпо, колкото пушенето на тютюн.

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Чрез повишаването на цената той се надява, че най-вече младите хора ще използват електронни цигари по-рядко или изобщо няма да започнат. "Здравето на нашите деца не може да чака Брюксел. Затова въвеждаме и национален закон", смята Еренберг.

Повишението на цената трябва да влезе в сила през януари 2029 г.

Вейповете и електронните цигари се продават и онлайн, и зад граница, така че нидерландският акциз лесно може да се избегне. "Ето защо се надяваме да се появи европейски подход. Веднага щом това стане, просто ще оттеглим това предложение. И в Европа го знаят", добави Еренберг, цитиран от БТА.