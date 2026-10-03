Спортът по ТВ днес - 3 октомври

Уикендът по традиция е много богат на спортни събития, а в днешния съботен ден ще можем да наблюдаваме и националния ни отбор по футбол. България ще гостува на Исландия в третия си мач от новото издание на Лигата на нациите, като ще можем да наблюдаваме и други интересни срещи на национални отбори. Освен футбол, телевизионната програма ни е подготвила още баскетбол, Формула 1, други моторни спортове, снукър, голф, колоездене и други.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

09:00 Рали: Световен шамоионат, Сардиния, Макс спорт 2

09:00 Снукър: Открито първенство на Шънджън, 1/2-финал, Евроспорт 1

11:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Бахрейн, Диема спорт 3

14:00 Футбол: Купа на България, предварителни кръгове, Крумовград - Спартак Плевен, Диема спорт

14:00 Голф: Европейски тур, Макс спорт 2

14:30 Футбол: Лига 2, Честърфийлд - Транмиър, Нова спорт

14:30 Снукър: Открито първенство на Шънджън, 1/4-финал, Евроспорт 1

14:30 Снукър: Открито първенство на Шънджън, 1/2-финал, Евроспорт 2

15:00 Колоездене: Обиколка на Емилия, мъже, Евроспорт 1

15:30 Рали: Световен шампионат, Сардиния, Макс спорт 3

15:30 Конен спорт: Лига на нациите, БНТ 3

16:00 Футбол: Лига на нациите, Финландия - Албания, Диема спорт 3

16:00 Баскетбол: Балкан - Черно море, bTV

16:15 Колоездене: Европейски шампионат в Любляна, общ старт, жени, Евроспорт 1

18:30 Маунтбайк: Световна купа в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе, жени, Евоспорт 1

19:00 Футбол: Лига на нациите, Исландия - България, Max One

19:00 Футбол: Лига на наците, Естония - Люксембург, Диема спорт 2

19:00 Футбол: Лига на нациите, Беларус - Сан Марино, Диема спорт

19:25 Маунтбайк: Световна купа в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе, мъже, Евоспорт 1

20:45 Маунтбайк: Световна купа в Лейк Плесид, олимпийско крос кънтри, жени, Евоспорт 1

21:45 Футбол: Лига на нациите, Швейцария - Словения, Диема спорт 2

21:45 Футбол: Лига на нациите, Испания - Чехия, Диема спорт 3

21:45 Футбол: Лига на нациите, Северна Македония - Шотландия, Диема спорт

22:45 Маунтбайк: Световна купа в Лейк Плесид, олимпийско крос кънтри, мъже, Евоспорт 1

00:00 Голф: PGA тур, Блек дезърт чемпиъншип, 3 ден, Евоспорт 2