Симеон Караколев: Част от млечните продукти са само с етикет

Част от продуктите, които купуваме от магазинната мрежа и които носят етикет "млечни", реално съдържат едва малка част истинско мляко. За това алармира съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) Симеон Караколев в ефира на Нова телевизия. По думите му браншовите организации нямат пълна картина и реални данни за това какво точно се влага в индустриалното производство на сирене, кашкавал, масло и мляко.

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Експертът постави наболелия въпрос за качеството и съдържанието на вода и мляко в стоките, които ежедневно слагаме на трапезата си.

Караколев беше категоричен, че в момента у нас практически липсва ефективен контрол и призова държавата незабавно да поеме своите функции по отношение на цялата верига на доставки. Според него контролните органи – най-вече Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), трябва да засилят дейността си.

Един от основните проблеми пред борбата с фалшифицираните храни остават ниските санкции, които не стряскват нарушителите и не ги спират да продължават порочните практики.

Във връзка с това експертът отправи и остър въпрос към институциите: „Къде е държавната лаборатория, която трябва да извършва бързи проби на хранителните продукти в кратки срокове?“, намеквайки за липсата на адекватна инфраструктура за навременен и независим анализ.