Зеленски след срещата с Макрон: Войната трябва да приключи възможно най-бързо (ВИДЕО, СНИМКИ)

01 декември 2025, 18:07 часа 1556 прочитания 0 коментара
Преди минути приключи срещата между президентите на Украйна и Франция Володимир Зеленски и Еманюел Макрон в Елисейския дворец в Париж, която продължи няколко часа. Двамата разговаряха насаме. Основната тема на разговорите са били прекратяването на войната и гаранциите за сигурност, обяви Зеленски след срещата. 

"Мирът трябва да стане наистина надежден. Войната трябва да приключи възможно най-скоро. Много сега зависи от активността на всеки лидер", подчерта Володимир Зеленски след срещата.

Зеленски и Макрон също така са провели съвместен телефонен разговор с германския канцлер Фридрих Мерц, министър-председателя на Полша Доналд Туск, италианския премиер Джорджа Мелони, президента на Финландия Александър Стуб, министър-председателя на Нидерландия Дик Схоф, премиера на Дания Мете Фредериксен, министър-председателя на Норвегия Йонас Гар Щоре, председателя на Европейския съвет Антониу Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и съветника по националната сигурност на Обединеното кралство Джонатан Пауъл.

Лидерите са обсъдили съдържанието на разговорите на украинската делегация с американската страна във Флорида и подготовката на срещи в Европа.

Снимка: president.gov.ua

Според съобщения Зеленски ще посети при визитата си във Франция и производствените мощности на френската аерокосмическа компания Dassault Aviation, която произвежда изтребителите Mirage 2000 и Rafale.

Снимка: Facebook/Володимир Зеленський

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
